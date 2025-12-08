رئیس پلیس راه مازندران:
لغزندگی جادهها در مازندران؛ رانندگان مراقب باشند
رئیس پلیس راه مازندران از لغزندگی جادهها خبر داد و از رانندگان خواست تا با رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از زنجیرچرخ و فاصله ایمن، از شتابزدگی خودداری کنند و از سفرهای غیرضروری در شرایط جوی نامساعد پرهیز کنند.
سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: براساس گزارشهای دریافتی از تیمهای گشت و رصد میدانی، هماکنون در ارتفاعات محور کندوان بارش برف در جریان است و لغزندگی سطح جادهها در بسیاری از محورهای کوهستانی و برفگیر استان بهصورت محسوس افزایش یافته است.
وی از رانندگان گرامی تقاضا می شود ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، از هرگونه شتابزدگی پرهیز کرده و حرکت با سرعت مطمئنه متناسب با شرایط مسیر، استفاده از تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ و حفظ فاصلهی ایمن از سایر وسایل نقلیه را در دستور کار قرار دهند.
وی با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم بارشها و ناپایدار جوی تا پایان هفته، از شهروندان خواست از انجام سفرهای غیرضروری در این مدت خودداری کنند.
سرهنگ عبادی تأکید کرد: رعایت دقیق نکات ایمنی و مقررات ترافیکی، تضمینکننده سلامت رانندگان و سایر کاربران شبکه راههای استان است و هرگونه بیاحتیاطی میتواند منجر به حوادث جادهای خطرناک شود.