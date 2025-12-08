خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه مازندران:

لغزندگی جاده‌ها در مازندران؛ رانندگان مراقب باشند

لغزندگی جاده‌ها در مازندران؛ رانندگان مراقب باشند
کد خبر : 1724795
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه مازندران از لغزندگی جاده‌ها خبر داد و از رانندگان خواست تا با رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از زنجیرچرخ و فاصله ایمن، از شتاب‌زدگی خودداری کنند و از سفرهای غیرضروری در شرایط جوی نامساعد پرهیز کنند.

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: براساس گزارش‌های دریافتی از تیم‌های گشت و رصد میدانی، هم‌اکنون در ارتفاعات محور کندوان بارش برف در جریان است و لغزندگی سطح جاده‌ها در بسیاری از محورهای کوهستانی و برف‌گیر استان به‌صورت محسوس افزایش یافته است. 

وی از رانندگان گرامی تقاضا می‌ شود ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، از هرگونه شتاب‌زدگی پرهیز کرده و حرکت با سرعت مطمئنه متناسب با شرایط مسیر، استفاده از تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ و حفظ فاصله‌ی ایمن از سایر وسایل نقلیه را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم بارش‌ها و ناپایدار جوی تا پایان هفته، از شهروندان خواست از انجام سفرهای غیرضروری در این مدت خودداری کنند.

 سرهنگ عبادی تأکید کرد: رعایت دقیق نکات ایمنی و مقررات ترافیکی، تضمین‌کننده سلامت رانندگان و سایر کاربران شبکه راه‌های استان است و هرگونه بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به حوادث جاده‌ای خطرناک شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری