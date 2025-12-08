رییس مرکز مدیریت راههای استان خبر داد:
ارتفاعات سفیدپوش استان زنجان با بارش نخستین برف پاییزی
رییس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان از فرود آمدن نزولات جوی و برف در این استان خبر داد و گفت: بارش نخستین برف پاییزی در جادههای کوهستانی استان ثبت شد و برخی ارتفاعات را سفیدپوش کرد.
به گزارش ایلنا، محمد محمدی افزود: هماکنون بارش برف در جاده دندی به تکاب، طارم و همچنین جاده تهم چورزق گردنه آق گدیک جریان دارد. به رغم بارش باران و در برخی نقاط برف، تمامی جادههای اصلی و شریانی استان باز است و تردد در آنها در جریان است.
وی به روشهای مختلف دریافت اطلاعات مربوط به وضعیت جادههای استان اشاره کرده و ادامه داد: رانندگان و کاربران جادهای پیش از حرکت از مبداء برای اطلاع از وضعیت جادههای استان و کشور به سامانه 141، سایت www.141.ir یا نرمافزار موبایلی 141 مراجعه کنند.
رییس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان به پایش تصویری ترددها در این استان اشاره داشته و تأکید کرد: تعداد کل دستگاههای ترددشمار فعال استان 86 دستگاه و دستگاههای کنترل سرعت در گذرگاه شرقی و غربی زنجان نیز 47 دستگاه است.
احتمال بارشهای شدید و وقوع کولاک در مناطق کوهستانی استان زنجان
کارشناس مسئول ادارهکل هواشناسی استان زنجان نیز به بارشهای جدید در این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: با ورود سامانه بارشی قوی، احتمال بارشهای شدید و وقوع کولاک در مناطق کوهستانی استان، هشدار هواشناسی رنگ نارنجی برای زنجان صادر شد.
حسین سلطانی به زمان وقوع بارشها و انتظارات برای فعالیت این سامانه در سطح استان اشاره داشته و افزود: از امروز سامانه بارشی وارد استان زنجان شده و فعالیت خود را از مناطق غربی این استان آغاز کرده است. در این راستا انتظار میرود این بارشها به تدریج در تمامی نقاط استان فعال شود.