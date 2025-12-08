خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس مرکز مدیریت راه‌های استان خبر داد:

ارتفاعات سفیدپوش استان زنجان با بارش نخستین برف پاییزی

ارتفاعات سفیدپوش استان زنجان با بارش نخستین برف پاییزی
کد خبر : 1724794
لینک کوتاه کپی شد.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان از فرود آمدن نزولات جوی و برف در این استان خبر داد و گفت:‌ بارش نخستین برف پاییزی در جاده‌های کوهستانی استان ثبت شد و برخی ارتفاعات را سفیدپوش کرد.

به گزارش ایلنا، محمد محمدی افزود: هم‌اکنون بارش برف در جاده دندی به تکاب، طارم و همچنین جاده تهم چورزق گردنه آق گدیک جریان دارد. به رغم بارش باران و در برخی نقاط برف، تمامی جاده‌های اصلی و شریانی استان باز است و تردد در آنها در جریان است.

وی به روش‌های مختلف دریافت اطلاعات مربوط به وضعیت جاده‌های استان اشاره کرده و ادامه داد: رانندگان و کاربران جاده‌ای پیش از حرکت از مبداء برای اطلاع از وضعیت جاده‌های استان و کشور به سامانه 141، سایت www.141.ir یا نرم‌افزار موبایلی 141 مراجعه کنند.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان به پایش تصویری ترددها در این استان اشاره داشته و تأکید کرد: تعداد کل دستگاه‌های ترددشمار فعال استان 86 دستگاه و دستگاه‌های کنترل سرعت در گذرگاه شرقی و غربی زنجان نیز 47 دستگاه است.

احتمال بارش‌های شدید و وقوع کولاک در مناطق کوهستانی استان زنجان

کارشناس مسئول اداره‌کل هواشناسی استان زنجان نیز به بارش‌های جدید در این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: با ورود سامانه بارشی قوی، احتمال بارش‌های شدید و وقوع کولاک در مناطق کوهستانی استان، هشدار هواشناسی رنگ نارنجی برای زنجان صادر شد.

حسین سلطانی به زمان وقوع بارش‌ها و انتظارات برای فعالیت این سامانه در سطح استان اشاره داشته و افزود: از امروز سامانه بارشی وارد استان زنجان شده و فعالیت خود را از مناطق غربی این استان آغاز کرده است. در این راستا انتظار می‌رود این بارش‌ها به تدریج در تمامی نقاط استان فعال شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری