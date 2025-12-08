رییس پلیس راهور استان قم:
سواری پراید با 570 میلیون ریال خلافی در قم توقیف شد
رییس پلیس راهور استان قم گفت: یک دستگاه سواری پراید با 570 میلیون ریال صورت وضعیت تخلفات پرداخت نشده در این استان توقیف شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ غلامرضا صدفی به دیگر تخلفات این خودرو اشاره داشته و در این خصوص افزود: همچنین در بررسیهای انجام شده مشخص شد راننده خودروی فوق فاقد بیمهنامه شخص ثالث معتبر بود. در این راستا خودرو جهت رسیدگی به تخلفات به توقفگاه منتقل شد.
وی به نتایج استعلامات مربوطه در رابطه با این خودرو اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: پس از استعلام از سامانههای اجراییات و شمارهگذاری نیز مشخص شد این خودرو دارای بیش از 570 میلیون ریالی خلافی پرداخت نشده و دستورات توقیف متعدد است.