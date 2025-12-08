خبرگزاری کار ایران
رییس اداره کار شهرستان ارزوئیه خبر داد:

یک کشته و یک مصدوم در حادثه معدن کرومیت اسفندقه

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارزوئیه از توابع استان کرمان به وقوع یک حادثه کارگری اشاره کرده و گفت: بر اثر وقوع حادثه در معدن کرومیت اسفندقه در این شهرستان یک نفر از کارگران معدن جان باخت.

به گزارش ایلنا، امین امینی‌زاده به مصدوم شدن یک نفر در این حادثه اشاره کرده و افزود: همچنین بر اثر این حادثه که در یکی از تونل‌های این معدن اتفاق افتاده است یک نفر نیز مصدوم شده و این فرد به مراکز درمانی انتقال داده شده است.

وی ادامه داد: علت اولیه این حادثه، سقوط سنگ در یکی از تونل‌های معدنی بوده که باعث آسیب شدید و فوت کارگر شده است. علت نهایی و اصلی این حادثه پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص می‌شود و در اسرع وقت اعلام خواهد شد.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارزوئیه به مکان استقرار معادن اسفندقه اشاره کرده و اظهار داشت: معادن اسفندقه واقع در این شهرستان در 350 کیلومتری مرکز استان کرمان قرار دارد و عمده تولید این معادن کرومیت است.

