یک کشته و یک مصدوم در حادثه معدن کرومیت اسفندقه

به گزارش ایلنا، امین امینی‌زاده به مصدوم شدن یک نفر در این حادثه اشاره کرده و افزود: همچنین بر اثر این حادثه که در یکی از تونل‌های این معدن اتفاق افتاده است یک نفر نیز مصدوم شده و این فرد به مراکز درمانی انتقال داده شده است.

وی ادامه داد: علت اولیه این حادثه، سقوط سنگ در یکی از تونل‌های معدنی بوده که باعث آسیب شدید و فوت کارگر شده است. علت نهایی و اصلی این حادثه پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص می‌شود و در اسرع وقت اعلام خواهد شد.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارزوئیه به مکان استقرار معادن اسفندقه اشاره کرده و اظهار داشت: معادن اسفندقه واقع در این شهرستان در 350 کیلومتری مرکز استان کرمان قرار دارد و عمده تولید این معادن کرومیت است.

