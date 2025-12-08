خبرگزاری کار ایران
غیرحضوری شدن مهدهای کودک، پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی کرمانشاه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از غیرحضوری شدن مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی استان در روز سه‌شنبه ۱۸ آذر خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه ،علیرضا حیدری  با اشاره به نتایج گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان و با اعلام موافقت استاندار کرمانشاه اظهار داشت: با هدف پیشگیری و کنترل هرچه بهتر شیوع بیماری آنفولانزا ویژه در میان کودکان و خردسالان، تمامی مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی استان کرمانشاه در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود و فعالیت آموزشی این مراکز به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

علیرضا حیدری افزود: این تصمیم در راستای حفظ سلامت کودکان، کاهش تماس‌های فیزیکی و جلوگیری از گسترش چرخه انتقال بیماری اتخاذ شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلف شده‌اند تمهیدات لازم برای اجرای مطلوب آموزش غیرحضوری را فراهم کنند تا فرآیند آموزشی دانش‌آموزان این مقاطع دچار وقفه نشود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: فعالیت آموزشی سایر مقاطع تحصیلی مدارس استان و همچنین دانشگاه‌ها در روز سه‌شنبه به روال عادی برقرار خواهد بود و برنامه‌های آموزشی بدون تغییر اجرا می‌شود و تنها مقاطع مهد کودک، پیش‌دبستانی و ابتدایی مشمول این تصمیم هستند.

وی با تأکید بر نقش مهم همکاری عمومی در مهار بیماری آنفولانزا گفت: از تمامی شهروندان استان درخواست می‌شود با رعایت دقیق توصیه‌های بهداشتی، از جمله استفاده مستمر از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها و پرهیز از حضور غیرضروری در تجمعات، در کنترل بهتر این بیماری همکاری لازم را داشته باشند.

حیدری همچنین در خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای مادران شاغل عنوان کرد: مادران شاغل دارای فرزند در مقطع مهد کودک و پیش‌دبستانی می‌توانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت نمایند و مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز با موافقت مدیر مربوطه امکان استفاده از ظرفیت دورکاری را خواهند داشت تا دغدغه‌ای از نظر نگهداری فرزندان نداشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت شیوع بیماری آنفولانزا در استان به صورت روزانه رصد می‌شود و در صورت نیاز به تصمیمات جدید، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.

 

