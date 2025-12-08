کشف 60 هزار لیتر مواد خام نفتی قاچاق در عملیات مشترک پلیسی

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا چگنی به تشریح جزئیات این عملیات پلیسی اشاره داشته و افزود: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با اشراف اطلاعاتی، از تردد 2 دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق مطلع شدند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی در عملیاتی مشترک با مأموران امنیت اقتصادی استان لرستان موفق شدند این 2 دستگاه کامیون حامل مواد خام نفتی قاچاق را شناسایی و متوقف کنند. در بازرسی پلیس از کامیون‌های توقیفی 60 هزار لیتر نفت خام قاچاق کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی ارزش سوخت قاچاق را 60 میلیارد ریال عنوان کردند. در این راستا 2 دستگاه کامیون توقیف شده است. همچنین 2 متهم دستگیر شده در این عملیات نیز با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

