جانشین فراجا استان مرکزی خبر داد:
کشف 60 هزار لیتر مواد خام نفتی قاچاق در عملیات مشترک پلیسی
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی به کشف محموله قاچاق در عملیات مشترک پلیسی با یکی از استانهای همجوار اشاره کرده و گفت: 60 هزار لیتر مواد خام نفتی قاچاق به ارزش 60 میلیارد ریال در عملیات مشترک با پلیس استان لرستان کشف شد.
به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا چگنی به تشریح جزئیات این عملیات پلیسی اشاره داشته و افزود: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با اشراف اطلاعاتی، از تردد 2 دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق مطلع شدند.
وی ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی در عملیاتی مشترک با مأموران امنیت اقتصادی استان لرستان موفق شدند این 2 دستگاه کامیون حامل مواد خام نفتی قاچاق را شناسایی و متوقف کنند. در بازرسی پلیس از کامیونهای توقیفی 60 هزار لیتر نفت خام قاچاق کشف شد.
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی ارزش سوخت قاچاق را 60 میلیارد ریال عنوان کردند. در این راستا 2 دستگاه کامیون توقیف شده است. همچنین 2 متهم دستگیر شده در این عملیات نیز با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.