خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین فراجا استان مرکزی خبر داد:

کشف 60 هزار لیتر مواد خام نفتی قاچاق در عملیات مشترک پلیسی

کشف 60 هزار لیتر مواد خام نفتی قاچاق در عملیات مشترک پلیسی
کد خبر : 1724777
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی به کشف محموله قاچاق در عملیات مشترک پلیسی با یکی از استان‌های همجوار اشاره کرده و گفت: 60 هزار لیتر مواد خام نفتی قاچاق به ارزش 60 میلیارد ریال در عملیات مشترک با پلیس استان لرستان کشف شد.

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا چگنی به تشریح جزئیات این عملیات پلیسی اشاره داشته و افزود: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با اشراف اطلاعاتی، از تردد 2 دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق مطلع شدند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی در عملیاتی مشترک با مأموران امنیت اقتصادی استان لرستان موفق شدند این 2 دستگاه کامیون حامل مواد خام نفتی قاچاق را شناسایی و متوقف کنند. در بازرسی پلیس از کامیون‌های توقیفی 60 هزار لیتر نفت خام قاچاق کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی ارزش سوخت قاچاق را 60 میلیارد ریال عنوان کردند. در این راستا 2 دستگاه کامیون توقیف شده است. همچنین 2 متهم دستگیر شده در این عملیات نیز با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری