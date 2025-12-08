مدارس مازندران ۱۸ آذر غیر حضوری است

به گزارش ایلنا، علیرغم اعلام قبلی برای برگزاری کلاس‌های درس مدارس به صورت حضوری در روزهای آتی، ولیکن با توجه به گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی استان، موارد ابتلا به بیماری‌های حاد تنفسی در اثر شیوع ویروس آنفولانزا نسبت به روز گذشته با افزایش ۳۳ درصدی همراه بوده است.

لذا به منظور قطع زنجیره شیوع ویروس، فردا سه‌شنبه کلیه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی استان مازندران به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

از خانواده‌ها و دانش‌آموزان محترم درخواست می‌شود ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، اخبار و اطلاعیه‌های بعدی را فقط از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

