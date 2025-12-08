خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس مازندران ۱۸ آذر غیر حضوری است

مدارس مازندران ۱۸ آذر غیر حضوری است
کد خبر : 1724771
لینک کوتاه کپی شد.

فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر مدارس در کلیه مقاطع تحصیلی غیر حضوری برگزار می شود

به گزارش ایلنا، علیرغم اعلام قبلی برای برگزاری کلاس‌های درس مدارس به صورت حضوری در روزهای آتی، ولیکن با توجه به گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی استان، موارد ابتلا به بیماری‌های حاد تنفسی در اثر شیوع ویروس آنفولانزا نسبت به روز گذشته با افزایش ۳۳ درصدی همراه بوده است.

لذا به منظور قطع زنجیره شیوع ویروس، فردا سه‌شنبه کلیه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی استان مازندران به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.  

 از خانواده‌ها و دانش‌آموزان محترم درخواست می‌شود ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، اخبار و اطلاعیه‌های بعدی را فقط از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری