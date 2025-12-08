با هدف پیشگیری ازشیوع بیماری آنفولانزا؛
مدارس آذربایجان غربی تعطیل شد
با هدف پیشگیری از شیوع بیماری آنفولانزا تمامی مدارس آذربایجان غربی در روز سه شنبه تعطیل شد.
به گزارش ایلنا، براساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی به دلیل شیوع بیماری آنفولانزا مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیشدبستانی، مدارس دولتی و غیردولتی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) روز سه شنبه ۱۸ آذر با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفولانزا و قطع زنجیره انتقال تعطیل و آموزش به صورت مجازی خواهد بود.