به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سالار آبنوش عصر امروز در جلسه شورای ورزش و جوانان استان قزوین بر ظرفیت‌های بی‌نظیر ورزشی استان تأکید کرد و گفت: در دوره وزارت آقای دنیامالی درخشش جهانی داشته‌ایم و امروز داریم در جهان می‌درخشیم.

وی اضافه کرد: به ویژه در حوزه ورزش بانوان که این برای نظام مقدس جمهوری اسلامی افتخار بزرگی است، دشمنان دنبال سیاه‌نمایی بودند، ولی با تلاش وزیر ورزش و هیئت دولت، ما عملاً در دنیا ثابت کردیم که جمهوری اسلامی ایران حامی واقعی حقوق بانوان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه وزیر ما وزیر بی حاشیه‌ای است که معتقد به اعتلای ایران نظام مقدس و سربلندی جامعه ورزشی است، گفت: به ویژه در حوزه جوانان از وزیر ورزش تشکر می‌کنیم.

آبنوش با اشاره به حضور وزیر در استان قزوین این موقعیت را طلایی توصیف کرد و افزود: ما در استان یک فرصت طلایی داریم و جمع ما جمع بسیار هماهنگ و خوبی است و مسئولان استان کاملاً با یکدیگر هماهنگ و همدل هستند.

وی ادامه داد: همه دنبال اطلاع‌رسانی و حرکت جهشی در استان هستیم. استاندار ما واقعاً پای کار هستند و از وزیر ورزش انتظار داریم که نگاه ویژه‌ای به استان ما داشته باشید تا از این فرصت طلایی استفاده کنیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با تأکید بر لزوم حمایت متوازن از تمام رشته‌های ورزشی و توجه به ورزش‌های پایه گفت: گلایه ورزشکاران استان قزوین این است که توجه و بودجه زیادی به سمت فوتبال رفته و رشته‌های دیگر در حاشیه قرار گرفته‌اند.

آبنوش خواستار توزیع عادلانه‌تر اعتبارات شد و افزود: فوتبال جای خودش محترم است و باید به آن توجه شود، ولی نباید از رشته‌های دیگر که هرکدام جامعه آماری بزرگی دارند، غافل شویم. به عنوان مثال، در حوزه ورزش زورخانه‌ای و ورزش‌های پایه، استعدادهای قابل توجهی در استان داریم که انتظار توجه بیشتر را دارند.

وی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خود را اشتغال ورزشکاران دانست و ادامه داد: ما تعداد زیادی قهرمان داریم که متأسفانه بیکار هستند که من از مراجعه آنان به خودم واقعاً خجالت می‌کشم و باید برای این موضوع فکری اساسی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنیم لایحه‌ای در این زمینه توسط وزارت ورزش ارائه شود تا در مجلس بتوانیم از آن حمایت و آن را تصویب کنیم. باید دست دولت را در مجلس باز بگذاریم تا مشکل اشتغال این قهرمانان ارزشمند حل شود. بسیاری از ورزشکاران به دلیل عمری تلاش در ورزش از تحصیلات دانشگاهی بازمانده‌اند و موانعی پیش رو دارند که باید رفع شود.

آبنوش با اشاره به ضرورت توسعه امکانات ورزشی در مناطق محروم و شهرهای کوچک استان قزوین اضافه کرد: در برخی شهرها و روستاهای ما حتی یک سالن ورزشی استاندارد وجود ندارد. به عنوان مثال، در منطقه‌ای با 25 هزار نفر جمعیت و 20 روستا، نه سالن داریم و نه زمین مناسبی.

وی ادامه داد: اگر جوانان بخواهند جمع شوند و ورزش کنند، امکانات اولیه را ندارند. انتظار داریم با دستور و توجه شما، این نقاط محروم از سرانه فضاهای ورزشی نیز مورد توجه قرار گیرند.

