به گزارش ایلنا از اصفهان، بنا بر تصمیم جلسه ۱۴ اذر کارگروه اضطرار بررسی وضعیت بیماری آنفلوانزا و آلودگی هوای اصفهان، آموزش در تمام دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های سراسر استان به‌منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا به مدت سه روز تا ۱۷ آذر غیرحضوری اعلام شد.

منصور شیشه‌فروش روز دوشنبه در جلسه کارگروه اضطرار بررسی وضعیت بیماری آنفلوانزا و آلودگی هوا استان اصفهان با اشاره به تداوم افزایش شاخص آلاینده‌های جوی در روز جاری، بر اجرای تمام اقدامات مربوط به کاهش انتشار آلاینده‌ها و اعمال محدودیت برای فعالیت صنایع آلاینده و پیشگیری از تردد خودروهای دودزا در روز جاری و فردا تاکید کرد.

وی افزود: تصمیم به برقراری آموزش حضوری در مدارس و دانشگاه‌های اصفهان بر اساس بررسی اقدامات انجام شده مبنی بر پایش و دیده‌وری بیماری در مراکز آموزشی و نیز پیش‌بینی اداره هواشناسی استان با صدور اطلاعیه «سطح زرد بارندگی» از بعدازظهر سه‌شنبه هفته جاری و شرایط آلاینده‌های جوی در حد ناسالم برای گروه‌های حساس صورت گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران اصفهان افزود: بر اساس شیوه‌نامه مراقبت و کنترل بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا بلاغ شده توسط وزارت بهداشت به آموزش و پرورش، مدیران مدارسی که موارد ابتلای بیماری در واحد آموزشی آنها طیق پایش و دیده‌وری افزایشی است می‌توانند با هماهنگی مناطق و نواحی آموزش و پرورش و بر اساس این شیوه‌نامه در کمیته سلامت مدرسه برای اعمال محدودیت‌های آموزش حضوری اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام اداره هواشناسی پیش بینی شده است که از بعدازظهر سه‌شنبه و با گذر امواج ناپایدار از مناطق غرب استان تا پایان هفته جاری و اوایل هفته آینده شاهد بارش‌های جوی در مناطق غرب، جنوب و مرکز استان باشیم.

شیشه‌فروش تاکید کرد: با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست، فعالیت واحدهای صنعتی، کارگاهی، معادن و واحدهای تولید آجر آلاینده طبق برنامه زمانبندی محدود و متوقف می‌شود و با هماهنگی پلیس راه و راهور از تردد ناوگان حمل و نقل بار و مسافر فرسوده و دودزا جلوگیری خواهد شد.

