حضوری شدن مدارس و دانشگاههای اصفهان از ۱۸ آذر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از حضوری شدن روند آموزش در مدارس و دانشگاههای اصفهان از سهشنبه(۱۸ آذر) با رعایت الزامات بهداشتی پیشگیری از شیوع ابتلا به بیماری «آنفلوآنزا» خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، بنا بر تصمیم جلسه ۱۴ اذر کارگروه اضطرار بررسی وضعیت بیماری آنفلوانزا و آلودگی هوای اصفهان، آموزش در تمام دورههای تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاههای سراسر استان بهمنظور قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا به مدت سه روز تا ۱۷ آذر غیرحضوری اعلام شد.
منصور شیشهفروش روز دوشنبه در جلسه کارگروه اضطرار بررسی وضعیت بیماری آنفلوانزا و آلودگی هوا استان اصفهان با اشاره به تداوم افزایش شاخص آلایندههای جوی در روز جاری، بر اجرای تمام اقدامات مربوط به کاهش انتشار آلایندهها و اعمال محدودیت برای فعالیت صنایع آلاینده و پیشگیری از تردد خودروهای دودزا در روز جاری و فردا تاکید کرد.
وی افزود: تصمیم به برقراری آموزش حضوری در مدارس و دانشگاههای اصفهان بر اساس بررسی اقدامات انجام شده مبنی بر پایش و دیدهوری بیماری در مراکز آموزشی و نیز پیشبینی اداره هواشناسی استان با صدور اطلاعیه «سطح زرد بارندگی» از بعدازظهر سهشنبه هفته جاری و شرایط آلایندههای جوی در حد ناسالم برای گروههای حساس صورت گرفته است.
مدیرکل مدیریت بحران اصفهان افزود: بر اساس شیوهنامه مراقبت و کنترل بیماریهای تنفسی و آنفلوآنزا بلاغ شده توسط وزارت بهداشت به آموزش و پرورش، مدیران مدارسی که موارد ابتلای بیماری در واحد آموزشی آنها طیق پایش و دیدهوری افزایشی است میتوانند با هماهنگی مناطق و نواحی آموزش و پرورش و بر اساس این شیوهنامه در کمیته سلامت مدرسه برای اعمال محدودیتهای آموزش حضوری اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام اداره هواشناسی پیش بینی شده است که از بعدازظهر سهشنبه و با گذر امواج ناپایدار از مناطق غرب استان تا پایان هفته جاری و اوایل هفته آینده شاهد بارشهای جوی در مناطق غرب، جنوب و مرکز استان باشیم.
شیشهفروش تاکید کرد: با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست، فعالیت واحدهای صنعتی، کارگاهی، معادن و واحدهای تولید آجر آلاینده طبق برنامه زمانبندی محدود و متوقف میشود و با هماهنگی پلیس راه و راهور از تردد ناوگان حمل و نقل بار و مسافر فرسوده و دودزا جلوگیری خواهد شد.