خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضوری شدن مدارس و دانشگاه‌های اصفهان از ۱۸ آذر

حضوری شدن مدارس و دانشگاه‌های اصفهان از ۱۸ آذر
کد خبر : 1724693
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از حضوری شدن روند آموزش در مدارس و دانشگاه‌های اصفهان از سه‌شنبه(۱۸ آذر) با رعایت الزامات بهداشتی پیشگیری از شیوع ابتلا به بیماری «آنفلوآنزا» خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، بنا بر تصمیم جلسه ۱۴ اذر کارگروه اضطرار بررسی وضعیت بیماری آنفلوانزا و آلودگی هوای اصفهان، آموزش در تمام دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های سراسر استان به‌منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا به مدت سه روز تا ۱۷ آذر غیرحضوری اعلام شد.

منصور شیشه‌فروش روز دوشنبه در جلسه کارگروه اضطرار بررسی وضعیت بیماری آنفلوانزا و آلودگی هوا استان اصفهان با اشاره به تداوم افزایش شاخص آلاینده‌های جوی در روز جاری، بر اجرای تمام اقدامات مربوط به کاهش انتشار آلاینده‌ها و اعمال محدودیت برای فعالیت صنایع آلاینده و پیشگیری از تردد خودروهای دودزا در روز جاری و فردا تاکید کرد.

وی افزود: تصمیم به برقراری آموزش حضوری در مدارس و دانشگاه‌های اصفهان بر اساس بررسی اقدامات انجام شده مبنی بر پایش و دیده‌وری بیماری در مراکز آموزشی و نیز پیش‌بینی اداره هواشناسی استان با صدور اطلاعیه «سطح زرد بارندگی» از بعدازظهر سه‌شنبه هفته جاری و شرایط آلاینده‌های جوی در حد ناسالم برای گروه‌های حساس صورت گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران اصفهان افزود: بر اساس شیوه‌نامه مراقبت و کنترل بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا بلاغ شده توسط وزارت بهداشت به آموزش و پرورش، مدیران مدارسی که موارد ابتلای بیماری در واحد آموزشی آنها طیق پایش و دیده‌وری افزایشی است می‌توانند با هماهنگی مناطق و نواحی آموزش و پرورش و بر اساس این شیوه‌نامه در کمیته سلامت مدرسه برای اعمال محدودیت‌های آموزش حضوری اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام اداره هواشناسی پیش بینی شده است که از بعدازظهر سه‌شنبه و با گذر امواج ناپایدار از مناطق غرب استان تا پایان هفته جاری و اوایل هفته آینده شاهد بارش‌های جوی در مناطق غرب، جنوب و مرکز استان باشیم.

شیشه‌فروش تاکید کرد: با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست، فعالیت واحدهای صنعتی، کارگاهی، معادن و واحدهای تولید آجر آلاینده طبق برنامه زمانبندی محدود و متوقف می‌شود و با هماهنگی پلیس راه و راهور از تردد ناوگان حمل و نقل بار و مسافر فرسوده و دودزا جلوگیری خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری