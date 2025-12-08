فعالیت سامانه بارشی از فردا تا روز جمعه در فارس

به گزارش ایلنا، قاسم حسینی گفت: طبق نقشه‌های هواشناسی فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر سه‌شنبه، ۱۸ تا روز جمعه، ۲۱ آذرماه در سطح استان فارس خواهیم داشت.

وی افزود: این سامانه بارشی همراه با بارش گاهی رعدوبرق، در ارتفاعات شمال استان بارش برف و کولاک، کاهش دما در مناطق سردسیر شمال استان و گاهی وزش باد شدید به‌ویژه در شمال استان خواهد بود.

حسینی با اشاره به مناطق تحت اثر سامانه مذکور اظهار کرد: سامانه مذکور در روز سه‌شنبه‌ ۱۸ آذر در مناطق شمال و شمال غرب استان به ویژه غرب شهرستان‌های اقلید و آباده و شمال سپیدان و رستم فعالیت خواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی فارس ادامه داد: این سامانه در روز چهارشنبه‌ ۱۹ آذر در مناطق شمال، شمال غرب، غرب، غرب و مرکز استان به ویژه شهرستان‌های سپیدان، رستم، اقلید، نورآباد ممسنی، جهرم، کوه‌چنار و آباده و شیراز فعالیت خواهد داشت.

وی اظهار کرد: در روز پنج‌شنبه‌ ۲۰ آذر این سامانه در مناطق شمال، شمال غرب، غرب و مرکز استان به ویژه شهرستان‌های سپیدان، رستم، نورآباد ممسنی، کوه چنار، بیضا، اقلید، شیراز، کارون، شمال شهرستان موردشت و غرب شهرستان آباده فعالیت می‌کند و در روز جمعه، ۲۱ آذر نیز در نیمه غربی و مناطق مرکزی استان مرکزی فعالیت خواهد داشت.

حسینی نسبت به لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، مه گرفتگی و کاهش دید، احتمال برخورد صخره، گاهی وزش باد شدید به‌ویره در شمال استان فارس هشدار داد.

مدیرکل هواشناسی فارس توصیه کرد که مردم استان از سفرهای غیر ضروری به‌ویژه در گردنه‌های برف‌گیر پرهیز کرده و خودروهای خود را به وسایل زمستانی و سوخت کافی به ویژه در نواحی سردسیر شمال استان فارس مجهز کنند.

وی همچنین بر عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی نیروهای امدادی و راهداری و شهرداری و دستگاه‌های اجرایی جهت برف‌روبی در جاده‌های شمال استان تأکید کرد.

حسینی همچنین توصیه کرد تا عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها تردد نکنند و نسبت به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، سقوط تابلوهای تبلیغاتی، داربست‌ها و سازه‌های موقت و احتمال شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها هشدار داد و از مردم خواست تا در بازه زمانی مذکور خودروهای خود را در زیر درختان کهنسال پارک نکرده و در عبور و مرور در آزادراه‌ها احتیاط کنند.