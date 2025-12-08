خبرگزاری کار ایران
سرپرست ورزش و جوانان قزوین:

سرانه فضای ورزشی قزوین بدون احتساب زمین‌های خاکی 21 صدم متر مربع است

سرپرست ورزش و جوانان استان قزوین گفت: سرانه ورزشی استان با استانداردهای ملی فاصله دارد و سرانه موجود بدون احتساب زمین‌های خاکی 21 صدم مترمربع و با زمین‌های خاکی 57 صدم مترمربع است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ندا پاکدامن ظهر امروز در جلسه شورای ورزش استان با حضور وزیر ورزش و جوانان از رشد رسانه‌های ورزشی و فعالیت باشگاه‌های خصوصی خبر داد و گفت: در استان یک هزار و 96 باشگاه ورزشی فعال است که از این تعداد 195 باشگاه متعلق به بانوان است.

وی اضافه کرد: سرانه ورزشی استان با استانداردهای ملی فاصله دارد و سرانه موجود بدون احتساب زمین‌های خاکی 21 صدم مترمربع و با زمین‌های خاکی 57 صدم مترمربع است.

پاکدامن با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه فضاهای ورزشی تصریح کرد: حدود 31 درصد سرانه ورزشی استان متعلق به بخش خصوصی است که این موضوع نیاز به حمایت و تسهیل‌گری بیشتر دارد.

این مسوول در تشریح وضعیت پروژه‌های ورزشی استان، یادآور شد: اکنون هشت پروژه ورزشی در استان بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در مجموع 33 طرح معادل یک همت در دست اجرا است و این تعداد پروژه به‌جز سالن دوومیدانی و سالن 6 هزار نفری قزوین است.

وی ادامه داد: در حوزه مولدسازی تاکنون چهار مورد مجوز دریافت کرده‌ایم و 11 ملک دیگر نیز واجد شرایط مولدسازی هستند و از میان 174 مکان ورزشی تحت مدیریت اداره‌کل، 52 مکان در روستاها قرار دارد.

پاکدامن خاطرنشان کرد: 93 درصد اماکن ورزشی از طریق ماده 5 واگذار شده و باقی آنها اجاره‌ای یا بهره‌برداری هستند.

سرپرست ورزش و جوانان قزوین درباره منابع مالی ورزشی استان قزوین نیز گفت: در حوزه مالیات‌های نشان‌دار، 150 میلیارد ریال برای پروژه خانه سنگ‌نوردی و 650 میلیارد ریال نیز برای سالن ورزشی آوج تخصیص یافته است.

وی افزود: برای تکمیل سالن 6 هزار نفری، هفت هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است و با توجه به نزدیکی این طرح‌ها به فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی، می‌توانیم پس از تکمیل، 15 رشته آمایشی ورزشی را با هدف گردشگری ورزشی و جذب بازی‌ها و رویدادهای بین‌المللی به استان منتقل کنیم.

سرپرست ورزش و جوانان قزوین خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توجه به عدالت ورزشی در شهرستان‌ها از اولویت‌های اصلی اداره کل ورزش و جوانان قزوین است و امیدواریم با حمایت وزارتخانه، سرعت پیشرفت پروژه‌ها افزایش یابد.

