تعداد ورزشکاران قزوین باید به 200 هزار نفر برسد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، احمد دنیامالی ظهر امروز در نشست شورای ورزش استان قزوین با اشاره به اهمیت فرهنگی و تاریخی این استان گفت: قزوین سرزمین هنر، قالی، رنگ و خوشنویسی است و مردم این خطه در اعتلای انقلاب اسلامی و استقرار نظام نقش بی‌بدیلی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه آمار فعلی ورزشکاران استان باید به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد، افزود: تعداد ورزشکاران قزوین باید از 80 هزار نفر به 200 هزار نفر برسد، البته سرانه ورزشکار در استان هم‌اکنون نیز بالاتر از میانگین کشوری است.

دنیامالی تصریح کرد: رضا علیپور، ورزشکار سنگنورد یک قهرمان بی‌نظیر است که اعتماد به نفس مثال‌زدنی دارد و این ویژگی در میان ورزشکاران قزوینی بسیار ستودنی است.

این مسوول با اشاره به ظرفیت بالای بخش خصوصی در اداره اماکن ورزشی، بیان کرد: بیش از 1100 مکان ورزشی در قزوین توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و امسال با تصویب نظام جامع باشگاه‌داری در مجلس، اداره ورزش از صفر تا 100 به مردم واگذار خواهد شد، چرا که مردم همواره مولدتر از بخش دولتی عمل کرده‌اند.

وی درباره پروژه‌های نیمه‌تمام استان، افزود: برای تکمیل این طرح‌ها باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد و خوشبختانه در سال 1403 منابع خوبی جذب شده است و یکی از اقدامات ارزشمند استان، نشان دار کردن مالیات بوده که بخش زیادی از طرح‌ها را به سرانجام می‌رساند.

وزیر ورزش به پروژه‌های مهم استان قزوین نیز اشاره کرد و گفت: در قزوین 36 طرح بزرگ در دست برنامه‌ریزی قرار دارد که مهم‌ترین آنها ورزشگاه 6 هزار نفری است و این پروژه با کیفیت بایستی با همدلی و کمک همه دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود.

وی افزود: 290 خانه ورزش روستایی در استان قزوین فعال و 30 خانه دیگر نیز در دستور کار است و همچنین باید ورزش دانش‌آموزی را جدی بگیریم تا از طریق استعدادیابی، مشکل چاقی و ناهنجاری‌های اسکلتی دانش‌آموزان کاهش یابد.

دنیامالی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تحرک دانش‌آموزان، تصریح کرد: متاسفانه سواد حرکتی دانش‌آموزان بسیار پایین است و امروز دانش‌آموز از خانه تا مدرسه کمترین پیاده‌روی را دارند و باید در این زمینه برنامه‌ریزی جدی کنیم.

این مسوول موفقیت‌های تیم‌های دانش‌آموزی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: تیم‌های زیر 18 سال ما طی سال گذشته در مسابقات دانش‌آموزی جهان در بحرین چهارم شدند و تعداد مدال‌ها بی‌نظیر بود.

وزیر ورزش و جوانان در پایان با اشاره به لزوم تقویت بدنه اداری ورزش و جوانان، خاطرنشان کرد: حد نصاب کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان را افزایش خواهیم داد و باید رضایت کاری پرسنل بالا برود و این موضوع در دستور کار وزارتخانه است تا خدمات‌رسانی به مردم با کیفیت بیشتری انجام شود.

انتهای پیام/