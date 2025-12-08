جشنواره ملی نمد در شهرکرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، ملک محمد قربانپور در آیین افتتاح جشنواره ملی نمد با اشاره به قابلیت‌های نمد شهرکرد،گفت: وجود دانش بومی، زیرساخت‌ها و تجربه‌های منتقل‌شده سینه به سینه، مهم‌ترین ویژگی این هنرصنعت است.

وی افزود: صادرات نمد شهرکرد هنوز به حد مطلوب نرسیده و باید با تنوع‌بخشی به محصولات، زمینه را برای افزایش صادرات و رسیدن به جایگاه واقعی فراهم کرد.

قربان‌پور همچنین از تلاش‌ها برای ارتقای شهرکرد از «شهر ملی نمد» به «شهر جهانی نمد» خبر داد و گفت این هدف در دستور کار مسئولان مرتبط قرار دارد.

برندسازی، کلید معرفی شهرکرد به دنیا

شهردار شهرکرد نیز در این مراسم با اشاره به راه‌اندازی دبیرخانه «شهرکرد، شهر ملی نمد» با مشارکت شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گفت:برندسازی یکی از شاخص‌های کلیدی برای سرمایه‌گذاری پایدار و معرفی شهرکرد در سطح ملی و بین‌المللی است.

محمدحسین واحدیان برگزاری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی را برای دستیابی به هدف جهانی‌شدن شهرکرد ضروری خواند و اظهارداشت: نخستین جشنواره ملی نمد شهرکرد تا ۲۰ آذرماه جاری با برپایی ۵۰ غرفه نمایشگاهی و پنج کارگاه تخصصی در فرهنگسرای شهرکرد ادامه دارد.

آینده‌ای پایدار برای شهرکرد در گرو سرمایه‌گذاری بر برند شهری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم با اشاره به صادرات نمد این استان به کشورهایی مانند آمریکا و عراق، گفت:این هنرصنعت ظرفیت حضور در بازار روسیه را نیز دارد.

علیرضا جیلان برگزاری جشنواره‌ها را عاملی برای پویایی رشته‌های صنایع‌دستی دانست و افزود: کارگاه‌های تخصصی این جشنواره با موضوعات مختلف از جمله ارتباط نمد با فرهنگ، فناوری‌های نوظهور و اقتصاد دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، نخستین جشنواره ملی نمد شهرکرد با هدف معرفی و توسعه این هنر سنتی تا ۲۰ آذرماه در فرهنگسرای شهرکرد برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند از نمایشگاه و کارگاه‌های آن بازدید کنند.

