ابتلا به آنفلوانزا در مازندران از حد هشدار گذشت؛ افزایش موارد تا ۲۰ درصد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه میزان ابتلا به آنفلوانزا در استان از حد هشدار ۹.۸ درصد به حدود ۲۰ درصد افزایش‌یافته است با هشدار نسبت به مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک، بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی به‌ویژه در گروه‌های پرخطر تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، محدثه حسینی روز دوشنبه در نشست مدیریت بحران استان در ساری گفت: میزان ابتلا به آنفلوانزا در مازندران از حد هشدار ۹.۸ درصد به حدود ۲۰ درصد افزایش‌یافته است.

وی با اشاره به علائم بیماری افزود: آنفلوانزا با تب بالا، بدن‌درد، تنگی نفس، آبریزش بینی و سرفه همراه است و تفاوت اصلی آن با سرماخوردگی ساده در درجه حرارت بالای بدن است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هشدار نسبت به مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک خاطرنشان کرد: این اقدام نه‌تنها کمکی به درمان نمی‌کند بلکه می‌تواند عوارض جدی و حتی مرگ به همراه داشته باشد.

وی توصیه کرد افراد دارای علائم خفیف در منزل استراحت کنند، مایعات فراوان بنوشند و از مصرف خودسرانه دارو پرهیز کنند.

حسینی همچنین به توزیع و تزریق حدود ۹ هزار دوز واکسن آنفلوانزا در استان اشاره کرد و یادآور شد: از ابتدای پاییز هشدارهای لازم به گروه‌های پرخطر در مراکز بهداشتی داده‌ شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تأکید کرد: کودکان، مادران باردار و بیماران زمینه‌ای و صعب‌العلاج جزو گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند و باید بیش از دیگران پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

خرید طلای آب شده