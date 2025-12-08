ابتلا به آنفلوانزا در مازندران از حد هشدار گذشت؛ افزایش موارد تا ۲۰ درصد

به گزارش ایلنا، محدثه حسینی روز دوشنبه در نشست مدیریت بحران استان در ساری گفت: میزان ابتلا به آنفلوانزا در مازندران از حد هشدار ۹.۸ درصد به حدود ۲۰ درصد افزایش‌یافته است.

وی با اشاره به علائم بیماری افزود: آنفلوانزا با تب بالا، بدن‌درد، تنگی نفس، آبریزش بینی و سرفه همراه است و تفاوت اصلی آن با سرماخوردگی ساده در درجه حرارت بالای بدن است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هشدار نسبت به مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک خاطرنشان کرد: این اقدام نه‌تنها کمکی به درمان نمی‌کند بلکه می‌تواند عوارض جدی و حتی مرگ به همراه داشته باشد.

وی توصیه کرد افراد دارای علائم خفیف در منزل استراحت کنند، مایعات فراوان بنوشند و از مصرف خودسرانه دارو پرهیز کنند.

حسینی همچنین به توزیع و تزریق حدود ۹ هزار دوز واکسن آنفلوانزا در استان اشاره کرد و یادآور شد: از ابتدای پاییز هشدارهای لازم به گروه‌های پرخطر در مراکز بهداشتی داده‌ شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تأکید کرد: کودکان، مادران باردار و بیماران زمینه‌ای و صعب‌العلاج جزو گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند و باید بیش از دیگران پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

