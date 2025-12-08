خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار فارس تاکید کرد:

تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در گردشگری استان

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: اداره کل میراث فرهنگی و سایر دستگاه های مرتبط باید سرمایه گذاران را به گونه ای راهنمایی کنند که با صرف کمترین زمان بتوانند به برنامه خود در زمینه توسعه گردشگری و راه اندازی مراکز تفریحی و گردشگری جامه عمل بپوشانند و آسیبی متوجه منافع عمومی جامعه نشود.

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در کارگروه رفع موانع تولید در حوزه گردشگری به منظور تسریع در روند فعالیت های بخش خصوصی و رونق سرمایه گذاری در حوزه گردشگری  برگزار شد با بیان این که دستگاه های اجرایی مرتبط با صدور مجوزها و استعلامات در این استان حداکثر همکاری و انعطاف را در راهنمایی سرمایه گذاران و انجام فرایندهای اداری خواهند داشت، اظهار کرد: مسیر اصلاح مقررات دست و پاگیر نیز مورد توجه قرار دارد و بر اساس نیازهای سرمایه گذاران و با توجه به مصالح استان برای رفع موانع قانونی اقدام خواهیم کرد.

وی با اشاره به این که رعایت منافع عمومی و توجه به مسائل ایمنی و زیست محیطی در سرمایه گذاری های حوزه گردشگری بسیار ضروری است، ادامه داد: 

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تاکید بر این که گردشگری محور اول توسعه استان است و دولت نهایت اهتمام را در رونق بخشی به حوزه گردشگری دارد، گفت: حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این حوزه با دعوت دولت صورت می‌گیرد و ضروری است که دستگاه‌های مسئول، با دلسوزی و حساسیت، موانع موجود در برابر راه اندازی مراکز گردشگری استان را بررسی و از مسیر قانونی در رفع آن ها کوشش کنند.

پارسایی با بیان این که دولت وفاق چندین مصوبه موثر در راستای رونق بخشی به حوزه گردشگری داشته است که تأثیرات آنها در آینده نمایان خواهد شد از دستگاه‌های مسئول صدور مجوزها و استعلامات خواست با پیگیری ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعمل‌ها زمینه تسریع و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گردشگری را فراهم کنند.

در این جلسه ۱۱ طرح گردشگری در حوزه مجتمع‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بومگردی، مجتمع خدمات رفاهی بین راهی، اردوگاه‌های گردشگری و مهمانپذیرها، بررسی و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات ایشان اتخاذ شد.

