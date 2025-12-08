معاون استاندار فارس تاکید کرد:
تسهیل مسیر سرمایهگذاری در گردشگری استان
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: اداره کل میراث فرهنگی و سایر دستگاه های مرتبط باید سرمایه گذاران را به گونه ای راهنمایی کنند که با صرف کمترین زمان بتوانند به برنامه خود در زمینه توسعه گردشگری و راه اندازی مراکز تفریحی و گردشگری جامه عمل بپوشانند و آسیبی متوجه منافع عمومی جامعه نشود.
وی با اشاره به این که رعایت منافع عمومی و توجه به مسائل ایمنی و زیست محیطی در سرمایه گذاری های حوزه گردشگری بسیار ضروری است، ادامه داد:
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تاکید بر این که گردشگری محور اول توسعه استان است و دولت نهایت اهتمام را در رونق بخشی به حوزه گردشگری دارد، گفت: حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری در این حوزه با دعوت دولت صورت میگیرد و ضروری است که دستگاههای مسئول، با دلسوزی و حساسیت، موانع موجود در برابر راه اندازی مراکز گردشگری استان را بررسی و از مسیر قانونی در رفع آن ها کوشش کنند.
پارسایی با بیان این که دولت وفاق چندین مصوبه موثر در راستای رونق بخشی به حوزه گردشگری داشته است که تأثیرات آنها در آینده نمایان خواهد شد از دستگاههای مسئول صدور مجوزها و استعلامات خواست با پیگیری ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعملها زمینه تسریع و تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی در گردشگری را فراهم کنند.
در این جلسه ۱۱ طرح گردشگری در حوزه مجتمعهای گردشگری، اقامتگاههای بومگردی، مجتمع خدمات رفاهی بین راهی، اردوگاههای گردشگری و مهمانپذیرها، بررسی و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات ایشان اتخاذ شد.