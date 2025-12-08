به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در کارگروه رفع موانع تولید در حوزه گردشگری به منظور تسریع در روند فعالیت های بخش خصوصی و رونق سرمایه گذاری در حوزه گردشگری برگزار شد با بیان این که دستگاه های اجرایی مرتبط با صدور مجوزها و استعلامات در این استان حداکثر همکاری و انعطاف را در راهنمایی سرمایه گذاران و انجام فرایندهای اداری خواهند داشت، اظهار کرد: مسیر اصلاح مقررات دست و پاگیر نیز مورد توجه قرار دارد و بر اساس نیازهای سرمایه گذاران و با توجه به مصالح استان برای رفع موانع قانونی اقدام خواهیم کرد.

وی با اشاره به این که رعایت منافع عمومی و توجه به مسائل ایمنی و زیست محیطی در سرمایه گذاری های حوزه گردشگری بسیار ضروری است، ادامه داد:

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تاکید بر این که گردشگری محور اول توسعه استان است و دولت نهایت اهتمام را در رونق بخشی به حوزه گردشگری دارد، گفت: حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این حوزه با دعوت دولت صورت می‌گیرد و ضروری است که دستگاه‌های مسئول، با دلسوزی و حساسیت، موانع موجود در برابر راه اندازی مراکز گردشگری استان را بررسی و از مسیر قانونی در رفع آن ها کوشش کنند.