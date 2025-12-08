در جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی مطرح شد؛
سهم ناچیز زنان در اقتصاد ایران/نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی کمتر از یکسوم نرخ جهانی است
زنان کارآفرین علاوه بر ایجاد اشتغال الگوی برجسته مسئولیت اجتماعی هستند
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر ضرورت تقویت نقش و حضور زنان در اقتصاد کشور گفت: توانمندسازی زنان، سرمایهگذاری بر آیندهای پایدار و گامی مؤثر برای تحقق عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی است.
به گزارش ایلنا، سهیلا محبی در جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بنگاه های اقتصادی اتاق بازرگانی فارس که با حضور مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس و اعضای این کمیسیون در اتاق فارس برگزار شد، بیان کرد: معتقدیم زنان توانمندتر، جامعهای عادلانهتر و آیندهای شکوفاتر را رقم خواهند زد؛ از اینرو حضور زنان باید فراتر از فعالیتهای محدود و سنتی دیده شود و جایگاه آنان در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای کلان تقویت گردد.
وی افزود: حضور مؤثر زنان در اقتصاد موجب تنوع دیدگاهها، افزایش بهرهوری و ارتقای خلاقیت در بنگاههای اقتصادی میشود. هر بنگاه اقتصادی که جایگاه زنان را در عرصه اشتغال تقویت کند، عملاً به بهبود رفاه اجتماعی کمک کرده و اثرات مثبت آن در تمامی ابعاد قابل مشاهده خواهد بود.
محبی با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند زنان در عرصههای مختلف، توانمندسازی آنان را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت: مبحث بانوان کارآفرین مسئول به عنوان یک پیشنهاد محوری در دستور کار کمیسیون قرار دارد. این موضوع صرفاً یک اقدام نمادین نیست، بلکه فعالسازی ظرفیت اقتصادی نیمی از جمعیت جامعه و بهرهگیری از پتانسیلهای موجود است؛ امری که منجر به تحقق عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و توسعه پایدار میشود.
وی با تاکید بر اینکه آمارهای سال ۲۰۲۴ نشاندهنده سهم ناچیز زنان در اقتصاد ایران است، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۶ درصد است؛ این در حالی است که متوسط جهانی ۴۹ درصد بوده و سهم زنان ایرانی کمتر از یکسوم نرخ جهانی را تشکیل میدهد. موانع ساختاری، کمبود فرصتهای مناسب و تبعیضهای موجود، این شکاف معنادار را به یک چالش توسعهای و حتی ضایعه انسانی تبدیل کرده است.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی فارس چالشهایی همچون نبود حضور کافی زنان در سیاستگذاریها، موانع فرهنگی و نگرشهای سنتی، محدودیت دسترسی به آموزشهای مهارتی، سختی ورود به بازار کار و نبود شبکههای حمایتی مالی و اعتباری را از مهمترین موانع مشارکت اقتصادی زنان دانست و اظهار کرد: در دنیای امروز مشارکت اقتصادی زنان تنها یک ضرورت اجتماعی نیست، بلکه یک فرصت استراتژیک برای رشد پایدار، افزایش بهرهوری و ارتقای جایگاه استان در شاخصهای توسعه انسانی به شمار میرود.
وی افزود: تحقیقات نشان میدهد هرگاه زنان حضور فعالتری در اقتصاد داشته باشند، نرخ رشد اقتصادی افزایش مییابد، تابآوری خانوادهها بیشتر میشود و شاخصهای مسئولیت اجتماعی بنگاهها ارتقا پیدا میکند.
محبی با تاکید بر نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی و اجتماعی تصریح کرد: زنان کارآفرین علاوه بر ایجاد اشتغال، یکی از الگوهای برجسته مسئولیت اجتماعی هستند. این بانوان با توجه به اثرات اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی فعالیتهای خود، در جهت بهبود شرایط جامعه گام برمیدارند و صرفاً به سودآوری شخصی نمیاندیشند.
وی افزود: زنان کارآفرینِ مسئول با ایجاد کسبوکارهای عدالتمحور، فراهم کردن اشتغال برای گروههای آسیبپذیر، توجه به محیطزیست و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و روستایی، زمینه کاهش تبعیضهای جنسیتی، الهامبخشی به نسل جوان و تقویت رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی را فراهم میکنند. از اینرو کارآفرینی اجتماعی و شبکهسازی بانوان جوان، گامی مهم برای پویایی اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه است.
تأکید بر پیوند کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی در توسعه امید و تابآوری جامعه
در ادامه این جلسه مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس نیز با تأکید بر نقش اثرگذار بانوان در توسعه کارآفرینی و حل مسائل اجتماعی، گفت: توسعه اقتصادی زنان زمانی ماندگار و مؤثر خواهد بود که با مسئولیت اجتماعی پیوند بخورد و بتواند بر کیفیت زندگی دختران، خانوادهها و نسل جوان اثر بگذارد.
سمانه ذوالقدری با اشاره به اینکه حوزه کارآفرینی امروز تنها محدود به ایجاد درآمد نیست، افزود: کارآفرینی باید همزمان با ارتقای امید اجتماعی، تقویت امنیت روانی و افزایش تابآوری دختران و خانوادهها پیش برود. اگر توسعه اقتصادی نتواند مسائل اجتماعی را کاهش دهد، اثرگذاری آن محدود خواهد ماند.
وی با اشاره به تجربیات خود در ارتباط مستقیم با دانشجویان و نوجوانان بیان کرد: سالهای اخیر شاهد افزایش نگرانی، اضطراب و ناامیدی در میان دختران و حتی کودکان هستیم. این نسل با فشارهای متعدد اجتماعی، آموزشی و اقتصادی روبهرو است. بخشی از این وضعیت محصول سبک زندگی جدید، فشارهای معیشتی و کاهش زمان باکیفیت خانوادههاست.
ذوالقدری با بیان چند نمونه از آسیبهای اجتماعی در سنین پایین، از جمله افزایش رفتارهای پرخطر و افت اعتمادبهنفس نوجوانان، اظهارداشت: این شرایط نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی کارآفرینان، نهادهای فرهنگی و دستگاههای اجرایی باید پررنگتر از گذشته باشد. تولید محتوای مناسب، حمایت از خانوادهها، ایجاد محیطهای امن و امیدبخش و تقویت ارتباطات سازنده، ضرورت امروز جامعه ماست.
مدیر امور زنان استان حرکتهای فردی در حوزه توسعه ای را ناکافی دانست و اضافه کرد: اثرگذاری زمانی قابل توجه میشود که شبکهسازی صورت بگیرد. ما نیازمند ایجاد شبکههای تخصصی در سطح استان هستیم؛ شبکههایی که بتوانند حوزههای مختلف کارآفرینی، فرهنگ، آموزش، فناوری و حمایت اجتماعی را به یکدیگر متصل کنند و تأثیرات گستردهتری ایجاد کنند.
وی ادامه داد: استان فارس ظرفیتهای فراوانی دارد و اگر همافزایی میان فعالان زن بیشتر شود، میتوانیم اقدامات ماندگار و مؤثرتری برای جامعه رقم بزنیم.
ذوالقدری با اشاره به چالش دیدهنشدن دستاوردهای بانوان در برخی فرآیندها و آمارهای رسمی، عنوان داشت: در بسیاری از حوزهها دادههای مبتنی بر جنسیت وجود ندارد و همین مسئله باعث میشود بخشی از نیازها و توانمندیهای زنان دیده نشود. تأکید ما این است که در تصمیمسازیها، حضور زنان مجهول و پنهان نماند.
وی با اشاره به طرح "ایراندخت" برای معرفی زنان موفق و الهامبخش فارس تصریح کرد: در فاز نخست این طرح، تدوین ۵۰ مستند درباره زنان موفق، کارآفرین و تأثیرگذار فارس آغاز شده است. هدف ما نشاندادن تصویر واقعی، خلاق و آیندهساز زنان استان است تا نسل جوان بداند الگوهای ارزشمند فراوانی در میان بانوان جامعه وجود دارد.
وی افزود: اگر دختران ما الگوهای واقعی و قابلدسترس ببینند، امید در جامعه تقویت میشود و این امر خود بخشی از مسئولیت اجتماعی ماست.
ذوالقدری بیان داشت: امیدواریم خروجی این جلسات به برنامههایی منجر شود که در سطح استان و خانوادهها حس شود. اگر روزی نبود ما احساس شد، آن روز یعنی اثرگذاری واقعی اتفاق افتاده است.