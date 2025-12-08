زندان پایان کار زوج سارق منزل در کرج

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان گودرزی در تشریح این خبر اظهار داشت؛ در پى وقوع چند فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی در منطقه عظیمیه شهرستان کرج ، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری 14 رسالت قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کرج افزود؛ ماموران پلیس با اقدامات تخصصی، موفق به شناسایى ردپای یک زوج زن و مرد سارق با چندین سال سابقه زندان به علت سرقت شدند و در یک عملیات غافلگیرانه سارقان را در مخفیگاهشان به همراه مقادیری اموال سرقتی دستگیر کردند.

ایشان افزود: متهمان در تحقیقات تکمیلى به 6 فقره سرقت اعتراف که پس از معرفی به مراجع قضایی روانه زندان شدند.

سرهنگ گودرزی در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت های عمومی در امر پیشگیری از سرقت به شهروندان توصیه کرد: نسبت به رعایت نکات ایمنی همچون نصب دوربین های مداربسته، استفاده از قفل و درب های محکم و مطمئن، عدم نگهداری پول نقد، طلا و جواهر در منزل و ... به منظور ارتقاء ضریب امنیت منزل و دیگر اماکن خصوصی اهتمام داشته و هر گونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تلفن تماس110 به پلیس گزارش دهند.

