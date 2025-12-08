پرداخت وام فوری، کلاهبرداری 100 میلیاردی در چهارباغ

به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند با اعلام دستگیری کلاهبرداری در شهرستان چهارباغ، اظهار داشت: در پی مراجعه حضوری یکی از شهروندان خانم به پلیس فتای چهارباغ و اعلام اینکه حسابش مسدود شده است رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا در این شهرستان قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی گفت:در بررسی های دقیق صورت گرفته از سوی ماموران پلیس فتا مشخص شد همسر این خانم در پلتفرم تلگرام با ایجاد گروهی اقدام به تبلیغ پرداخت وام فوری به شهروندان کرده و از آنان کلاهبرداری می کند.

وی افزود: ماموران بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی اقدام به دستگیری متهم کرده و در بررسی های صورت گرفته مشخص شد این فرد کلاهبردار با ایجاد گروهی در بستر تلگرام اقدام به کلاهبرداری از شهروندان در سراسر کشور کرده و مبالغی را به عنوان حق امتیاز دریافت و به کارت های 3 نفر از آشنایان واریز و مبالغ کلاهبرداری شده را در سایت های شرط بندی و در صرافی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می نماید.

سردار هداوند با اشاره به اینکه تا کنون 17 نفر از شاکیان پرونده از سراسر کشور شناسایی شده اند گفت: ارزش کلاهبرداری صورت گرفته توسط کارشناسان 100 میلیارد ریال برآورد می شود.

فرمانده انتظامی استان در پایان با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده است از شهروندان درخواست کرد: به هیچ وجه در فضای مجازی فریب تبلیغات این چنین افراد را نخورند و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن 110 با پلیس در میان بگذارند.

