آمادهباش کامل راهداران البرز در پی هشدار نارنجی هواشناسی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از آمادهباش کامل نیروهای راهداری در پی هشدار نارنجی هواشناسی درباره بارشها، تگرگ و سرمای شدید از ظهر دوشنبه تا صبح پنجشنبه خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز، با اشاره به هشدار نارنجی سازمان هواشناسی مبنی بر آغاز بارشها و افزایش مخاطرات جوی در استان، گفت: تمامی نیروهای راهداری برای مدیریت شرایط پیشِرو در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
وی افزود: «۲۰۰ نیروی راهدار و پشتیبانی در قالب ۳۸ اکیپ و با ۱۵۹ دستگاه انواع ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک، طی این مدت در ۱۷ راهدارخانه و پایگاه راهداری مستقر خواهند بود.
مدیرکل راهداری البرز همچنین خاطرنشان کرد: رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان میتوانند با سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان تماس بگیرند.