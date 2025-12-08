خبرگزاری کار ایران
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از آماده‌باش کامل نیروهای راهداری در پی هشدار نارنجی هواشناسی درباره بارش‌ها، تگرگ و سرمای شدید از ظهر دوشنبه تا صبح پنجشنبه خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، با اشاره به هشدار نارنجی سازمان هواشناسی مبنی بر آغاز بارش‌ها و افزایش مخاطرات جوی در استان، گفت: تمامی نیروهای راهداری برای مدیریت شرایط پیشِ‌رو در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: «۲۰۰ نیروی راهدار و پشتیبانی در قالب ۳۸ اکیپ و با ۱۵۹ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک، طی این مدت در ۱۷ راهدارخانه و پایگاه راهداری مستقر خواهند بود.

مدیرکل راهداری البرز همچنین خاطرنشان کرد: رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان می‌توانند با سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس بگیرند.

