750 میلیارد تومان هر ماه در حوزه سلامت هزینه می شود

به گزارش ایلنا از همدان؛ ظهر امروز مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، فرماندار همدان، جمعی از معاونین و روئسای دانشکده‌ها و با استقبال پرشور دانشجویان در سالن غدیر دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در مراسم روز دانشجو با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۶ آذر، این روز را نماد بیداری و مطالبه‌گری نسل دانشگاهی دانست و اظهار کرد: فراهم‌کردن زمینه رشد علمی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان از مهم‌ترین وظایف دانشگاه‌هاست.

بهروز کارخانه‌ای با بیان اینکه دانشجویان سرمایه‌های فکری و آینده‌ساز کشور هستند، روز دانشجو را فرصتی برای طرح مطالبات، تقویت روحیه پرسشگری و توجه به رسالت دانشگاه عنوان کرد.وی با مرور پیشینه تاریخی ۱۶ آذر افزود: این روز یادآور ایستادگی و آگاهی دانشجویانی است که در سال ۱۳۳۲ در اعتراض به شرایط سیاسی زمان خود به شهادت رسیدند؛ نام‌های احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ‌نیا برای همیشه در حافظه دانشگاه‌ها ماندگار است.

وی با تأکید بر اینکه فضای دانشگاه باید زمینه‌ساز رشد، شکوفایی و مطالبه‌گری مسئولانه باشد، ادامه داد: مطالبات دانشجویان تنها سیاسی نیست؛ بلکه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و علمی را نیز در بر می‌گیرد و مسئولان دانشگاه وظیفه دارند برای تحقق این مطالبات برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی کنند.

کارخانه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات رفاهی دانشگاه گفت: هر ماه بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان در حوزه سلامت در استان هزینه شده و بخشی از این ظرفیت در جهت پشتیبانی از خدمات دانشجویی به کار گرفته می‌شود.

وی درباره بهبود وضعیت خوابگاه‌ها عنوان کرد: تعمیرات اساسی در دو خوابگاه مدنی و پرتو در حال انجام است؛ این بازسازی‌ها از مرحله تخریب تا نوسازی کامل ادامه دارد تا استانداردهای لازم برای اسکان دانشجویان تأمین و تراکم خوابگاه‌ها کاهش یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین از برنامه‌های ارتقای کیفیت تغذیه دانشجویی خبر داد و افزود: در مسیر بهبود کیفیت غذای دانشجویی و رساندن سلف به کترینگ‌های استاندارد هستیم تا کیفیت وعده‌های غذایی به شکل چشم‌گیری ارتقا یابد.

وی با ابراز خرسندی از حضور پرشور و نشاط دانشجویان گفت: تمام تلاش ما این است که دوران دانشجویی برای شما همراه با تجربه‌هایی ارزشمند و ماندگار باشد تا پس از ورود به جامعه بتوانید با آمادگی بیشتری به مردم خدمت کنید.

کارخانه‌ای بر اهمیت روابط و دوستی‌های دوران دانشجویی تأکید کرد و افزود: دانشگاه بهترین زمان برای ساختن آینده و انتخاب دوستانی است که مسیر زندگی انسان را شکل می‌دهند.

