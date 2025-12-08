آزادسازی ۳۰۰ میلیاردی اراضی زراعی در تنکابن

به گزارش ایلنا، سردار حسن مفخمی شهرستانی با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی این اراضی توسط افراد سودجو، گفت: پس از شناسایی زمین‌های در حال ساخت‌وساز غیرمجاز و هماهنگی قضائی، با همکاری اداره منابع طبیعی تنکابن عملیات خلع ید انجام و زمین‌ها به منابع طبیعی بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران افزود: در این پرونده قضائی، 5 متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.

سردار مفخمی تأکید کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی باید با هماهنگی ادارات ذی‌ربط صورت گیرد.

