خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی مازندران خبرداد؛

آزادسازی ۳۰۰ میلیاردی اراضی زراعی در تنکابن

آزادسازی ۳۰۰ میلیاردی اراضی زراعی در تنکابن
کد خبر : 1724512
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران از آزادسازی ۱۰ هزار متر اراضی زراعی در شهرستان تنکابن خبر داد که ارزش آن توسط کارشناسان بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش ایلنا، سردار حسن مفخمی شهرستانی با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی این اراضی توسط افراد سودجو، گفت: پس از شناسایی زمین‌های در حال ساخت‌وساز غیرمجاز و هماهنگی قضائی، با همکاری اداره منابع طبیعی تنکابن عملیات خلع ید انجام و زمین‌ها به منابع طبیعی بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران افزود: در این پرونده قضائی، 5 متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.

سردار مفخمی تأکید کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی باید با هماهنگی ادارات ذی‌ربط صورت گیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده