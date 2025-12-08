فرمانده انتظامی مازندران خبرداد؛
آزادسازی ۳۰۰ میلیاردی اراضی زراعی در تنکابن
فرمانده انتظامی استان مازندران از آزادسازی ۱۰ هزار متر اراضی زراعی در شهرستان تنکابن خبر داد که ارزش آن توسط کارشناسان بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
به گزارش ایلنا، سردار حسن مفخمی شهرستانی با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی این اراضی توسط افراد سودجو، گفت: پس از شناسایی زمینهای در حال ساختوساز غیرمجاز و هماهنگی قضائی، با همکاری اداره منابع طبیعی تنکابن عملیات خلع ید انجام و زمینها به منابع طبیعی بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی استان مازندران افزود: در این پرونده قضائی، 5 متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.
سردار مفخمی تأکید کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی باید با هماهنگی ادارات ذیربط صورت گیرد.