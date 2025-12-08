سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان:
صادرات ۱۷۳۶ محموله مرکبات مازندران؛ جهش پایدار کشاورزی و اشتغال
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات مرکبات این استان در قالب بیش از ۱۷۰۰ محموله به کشورهایی نظیر هند و دیگر مقاصد جهانی خبر داد و تأکید کرد: صادرات مرکبات نقش موتور محرک توسعه پایدار کشاورزی و اقتصاد ملی را ایفا میکند.
به گزارش ایلنا، اسداله تیمورییانسری با اعلام آخرین آمار صادرات مرکبات استان، گفت: در حوزه صادرات کیوی، ۳۰۱ محموله به وزن ۶۷۲۲.۰۷ تن به کشور هند و ۴۳۷ محموله به وزن ۸۸۷۱.۹۷ تن به سایر کشورها ارسالشده که درمجموع به ۷۳۸ محموله با وزنی بالغبر ۱۵۵۹۴.۰۳۸ تن میرسد.
وی در ادامه با اشاره به صادرات نارنگی، افزود: ۴۰۶ محموله به وزن ۸۲۱۲.۲۸۵ تن از این محصول نیز به بازارهای جهانی عرضهشده است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران آمار، صادرات پرتقال را ۵۹۲ محموله به وزن ۱۰۱۰۲.۳ تن اعلام کرد و با تأکید بر نقش محوری صادرات مرکبات در توسعه بخش کشاورزی، اظهار داشت: صادرات محصولات کشاورزی و باغی، بهویژه مرکبات، نقش موتور محرک توسعه را برای بخش کشاورزی یک کشور ایفا میکند؛ بهطوریکه با گشودن درهای بازارهای بینالمللی و ایجاد تقاضای پایدار، درآمد ارزی کشور را افزایش داده و امنیت اقتصادی باغداران را با کاهش وابستگی به بازارهای داخلی و نوسانات قیمت تضمین میکند.
وی خاطرنشان کرد: این امر، انگیزه و منابع مالی لازم برای نوآوری، بهکارگیری فناوریهای پیشرفته و حرکت بهسوی کشاورزی پایدار را فراهم میآورد و زنجیرهای ارزشآفرین را به راه میاندازد که صنایع بالادستی و پاییندستی مانند صنایع بستهبندی، حملونقل، سردخانهای و تبدیلی را فعال و گسترش میدهد و درنهایت به ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم در مناطق روستایی و شهری منجر میشود و توسعهای همهجانبه و پایدار را در بخش کشاورزی و اقتصاد ملی محقق میسازد.