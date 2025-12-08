خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان:

صادرات ۱۷۳۶ محموله مرکبات مازندران؛ جهش پایدار کشاورزی و اشتغال

صادرات ۱۷۳۶ محموله مرکبات مازندران؛ جهش پایدار کشاورزی و اشتغال
کد خبر : 1724500
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات مرکبات این استان در قالب بیش از ۱۷۰۰ محموله به کشورهایی نظیر هند و دیگر مقاصد جهانی خبر داد و تأکید کرد: صادرات مرکبات نقش موتور محرک توسعه پایدار کشاورزی و اقتصاد ملی را ایفا می‌کند.

به گزارش ایلنا، اسداله تیموری‌یانسری با اعلام آخرین آمار صادرات مرکبات استان، گفت: در حوزه صادرات کیوی، ۳۰۱ محموله به وزن ۶۷۲۲.۰۷ تن به کشور هند و ۴۳۷ محموله به وزن ۸۸۷۱.۹۷ تن به سایر کشورها ارسال‌شده که درمجموع به ۷۳۸ محموله با وزنی بالغ‌بر ۱۵۵۹۴.۰۳۸ تن می‌رسد.

وی در ادامه با اشاره به صادرات نارنگی، افزود: ۴۰۶ محموله به وزن ۸۲۱۲.۲۸۵ تن از این محصول نیز به بازارهای جهانی عرضه‌شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران آمار، صادرات پرتقال را ۵۹۲ محموله به وزن ۱۰۱۰۲.۳ تن اعلام کرد و با تأکید بر نقش محوری صادرات مرکبات در توسعه بخش کشاورزی، اظهار داشت: صادرات محصولات کشاورزی و باغی، به‌ویژه مرکبات، نقش موتور محرک توسعه را برای بخش کشاورزی یک کشور ایفا می‌کند؛ به‌طوری‌که با گشودن درهای بازارهای بین‌المللی و ایجاد تقاضای پایدار، درآمد ارزی کشور را افزایش داده و امنیت اقتصادی باغداران را با کاهش وابستگی به بازارهای داخلی و نوسانات قیمت تضمین می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این امر، انگیزه و منابع مالی لازم برای نوآوری، به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته و حرکت به‌سوی کشاورزی پایدار را فراهم می‌آورد و زنجیره‌ای ارزش‌آفرین را به راه می‌اندازد که صنایع بالادستی و پایین‌دستی مانند صنایع بسته‌بندی، حمل‌ونقل، سردخانه‌ای و تبدیلی را فعال و گسترش می‌دهد و درنهایت به ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم در مناطق روستایی و شهری منجر می‌شود و توسعه‌ای همه‌جانبه و پایدار را در بخش کشاورزی و اقتصاد ملی محقق می‌سازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده