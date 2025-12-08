خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صبح امروز؛

وزیر ورزش و جوانان وارد استان قزوین شود

وزیر ورزش و جوانان وارد استان قزوین شود
کد خبر : 1724480
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ورزش و جوانان صبح روز دوشنبه در حاشیه سفر یک‌ روزه خود به قزوین با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهیدان استان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، احمد دنیامالی صبح دوشنبه در بدو ورود به استان قزوین، در گلزار شهدای این شهر حضور یافت و با قرائت فاتحه و نثار گل با آرمان های امام راحل (ره) و شهدا تجدید پیمان کرد.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده، وزیر ورزش پس از ادای احترام به شهدا، با حضور در بلوار امیرکبیر قزوین، خانه جوان استان را به‌ صورت رسمی افتتاح خواهد کرد.

وی در ادامه سفر یک روزه خود به قزوین از پروژه سالن ورزشی طبقاتی واقع در مجاورت خانه جوان بازدید خواهد کرد، طرحی که به‌ عنوان یکی از پروژه‌های مهم توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهر قزوین در حال اجراست.

در ادامه، جلسه شورای ورزش و جوانان استان با حضور وزیر ورزش و جوانان و استاندار قزوین در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار می‌شود.

در این نشست، آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه تمام ورزشی استان، نیازهای ورزشی شهرستان‌ها و برنامه‌های لازم در جهت تقویت ورزش جوانان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از خانه سنگ‌نوردی واقع در منطقه مینودر قزوین بازدید خواهد کرد و سپس به‌ صورت میدانی از نحوه روند و تکمیل پروژه سالن ۶ هزار نفری و سالن سرپوشیده دو و میدانی در مجاورت ورزشگاه سردار آزادگان بازدید می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده