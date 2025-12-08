وزیر ورزش و جوانان وارد استان قزوین شود

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، احمد دنیامالی صبح دوشنبه در بدو ورود به استان قزوین، در گلزار شهدای این شهر حضور یافت و با قرائت فاتحه و نثار گل با آرمان های امام راحل (ره) و شهدا تجدید پیمان کرد.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده، وزیر ورزش پس از ادای احترام به شهدا، با حضور در بلوار امیرکبیر قزوین، خانه جوان استان را به‌ صورت رسمی افتتاح خواهد کرد.

وی در ادامه سفر یک روزه خود به قزوین از پروژه سالن ورزشی طبقاتی واقع در مجاورت خانه جوان بازدید خواهد کرد، طرحی که به‌ عنوان یکی از پروژه‌های مهم توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهر قزوین در حال اجراست.

در ادامه، جلسه شورای ورزش و جوانان استان با حضور وزیر ورزش و جوانان و استاندار قزوین در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار می‌شود.

در این نشست، آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه تمام ورزشی استان، نیازهای ورزشی شهرستان‌ها و برنامه‌های لازم در جهت تقویت ورزش جوانان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از خانه سنگ‌نوردی واقع در منطقه مینودر قزوین بازدید خواهد کرد و سپس به‌ صورت میدانی از نحوه روند و تکمیل پروژه سالن ۶ هزار نفری و سالن سرپوشیده دو و میدانی در مجاورت ورزشگاه سردار آزادگان بازدید می‌کند.

