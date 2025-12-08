خبرگزاری کار ایران
مدیرکل سیاسی استانداری لرستان:

انتخاب اعضای توانمند و خوشنام می‌تواند آینده شهرها و روستاها را تضمین کند

انتخاب اعضای توانمند و خوشنام می‌تواند آینده شهرها و روستاها را تضمین کند
کد خبر : 1724464
مدیرکل سیاسی استانداری لرستان با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های عمرانی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی را بر عهده دارند، گفت: انتخاب اعضای توانمند و خوشنام می‌تواند آینده شهرها و روستاها را تضمین کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا آریایی روز دوشنبه هفدهم آذر ماه در شصت‌ودومین جلسه شورای اطلاع‌رسانی لرستان با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نخستین انتخابات دولت چهاردهم در کشور است که به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار خواهد شد، افزود: این انتخابات با سرعت و شفافیت بالا همراه است و مشارکت گسترده مردم می‌تواند پشتوانه‌ای قوی برای مدیریت شهری و روستایی باشد. 

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان گفت: در این انتخابات امکان رأی‌دادن بیش از یک‌بار یا سوءاستفاده از کارت ملی دیگران به‌طور کامل از بین رفته است. 

آریایی افزود: در این شیوه، احراز هویت رأی‌دهندگان از طریق کد ملی و اثر انگشت انجام می‌شود و نتایج انتخابات حداکثر یک ساعت پس از پایان رأی‌گیری به وزارت کشور و فرمانداری‌ها ارسال خواهد شد. 

وی تأکید کرد: این تحول بزرگ، زمینه‌ساز برگزاری تمامی انتخابات‌های آینده به‌صورت الکترونیک خواهد بود. 

آریایی با اشاره به اهمیت شوراها در اداره امور کشور گفت: بر اساس اصول ششم و هفتم قانون اساسی، اداره امور با اتکا به آرای عمومی و شوراها انجام می‌شود. 

وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های عمرانی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی را بر عهده دارند، افزود: انتخاب اعضای توانمند و خوشنام می‌تواند آینده شهرها و روستاها را تضمین کند. 

آریایی درباره ترکیب شوراها در لرستان توضیح داد: شهرهای با جمعیت ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر دارای ۹ عضو شورا هستند که شامل بروجرد و خرم‌آباد می‌شود. شهرهای ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر، همچون کوهدشت، نورآباد، دورود و الیگودرز، شوراهای ۷ نفره دارند و ۲۷ شهر استان با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر دارای شوراهای ۵ نفره خواهند بود. 

وی افزود: در روستاها نیز شوراها بر اساس جمعیت سه یا پنج نفره تشکیل می‌شوند. 

آریایی افزود: در لرستان از میان ۲۸۰۰ روستا، ۱۵۵۳ روستا شرایط تشکیل شورا را دارند که ۵۲ روستا با جمعیت بالای ۱۵۰۰ نفر دارای شوراهای ۵ نفره و ۱۵۰۱ روستا با جمعیت کمتر از ۱۵۰۰ نفر دارای شوراهای ۳ نفره خواهند بود. در مجموع، مردم استان لرستان ۴۷۶۳ نفر را به‌عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستا انتخاب خواهند کرد. 

مدیرکل سیاسی استانداری لرستان درباره شرایط داوطلبان نیز گفت: حداقل مدرک تحصیلی برای نامزدی در روستاهای زیر ۲۰۰، سواد خواندن و نوشتن است؛ در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار دیپلم، در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر فوق دیپلم و در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر مدرک کارشناسی الزامی است. 

وی با اشاره به زمان ثبت‌نام‌ها اعلام کرد: داوطلبان شوراهای شهری از ۲۱ تا ۲۷ دی و داوطلبان شوراهای روستایی از ۲۴ تا ۳۰ بهمن به‌مدت هفت روز می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی و آنلاین ثبت‌نام کنند. تمامی مراحل بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه وزارت کشور انجام خواهد شد. 

آریایی با تأکید بر بی‌طرفی کامل استانداری و فرمانداری‌ها گفت: رأی مردم حق‌الناس است و هیچ‌گاه اجازه نخواهیم داد حقی از مردم ضایع شود. 

وی از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست افراد خوشنام، متخصص و خلاق را برای حضور در انتخابات ترغیب کنند تا مشارکت حداکثری محقق شود. 

مدیرکل سیاسی استانداری لرستان گفت: مشارکت گسترده مردم در انتخابات شوراها، پشتوانه‌ای مردمی برای انتخاب شهرداران توانمند و خلاق خواهد بود و می‌تواند مسیر توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای استان را هموار کند.

انتهای پیام/
