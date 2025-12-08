خبرگزاری کار ایران
یک کشته و ۱۱ مجروح در پی تصادف در مسیر زاهدان - خاش

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان گفت: برخورد یک دستگاه خودرو سواری پژو حامل اتباع غیرمجاز و وانت تویوتا حامل سوخت قاچاق در مسیر زاهدان- خاش یک کشته و ۱۱ مجروح برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی خمر شامگاه یکشنبه افزود: این حادثه عصر امروز براثر انحراف به چپ راننده خودروی سواری پژو رخ داد.

وی ادامه داد: قاچاق سوخت و جایجایی اتباع غیرمجاز یکی از معضلات جدی سیستان و بلوچستان است که نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه تهدیدات امنیتی و اجتماعی نیز به همراه دارد.

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان با بیان اینکه رعایت قوانین رانندگی نه تنها برای حفظ امنیت و سلامت فردی ضروری است، گفت: پایبندی به قوانین و مقررات رانندگی می‌تواند از بروز تصادفات، کاهش تلفات جانی و خسارات مالی جلوگیری کند.

وی ادامه داد: همچنین رعایت سرعت مجاز، استفاده از کمربند ایمنی، توجه به تابلوهای راهنمایی و رعایت حق تقدم به عنوان اصولی اساسی کمک می‌کند تا همگان در جاده‌ها احساس امنیت بیشتری داشته باشند، این رفتار نه تنها نشان‌دهنده‌ی مسئولیت‌پذیری فردی است بلکه باعث ارتقای فرهنگ اجتماعی و حفظ آرامش در جامعه خواهد شد.

