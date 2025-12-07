خبرگزاری کار ایران
کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا استان مرکزی اعلام کرد:

تعطیلی مدارس ابتدای شهر ساوه روز 17 آذر ماه / آموزش‌ها در بستر سامانه شاد انجام می‌شود

تعطیلی مدارس ابتدای شهر ساوه روز 17 آذر ماه / آموزش‌ها در بستر سامانه شاد انجام می‌شود
شهروندان از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند

بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان مرکزی، مدارس ابتدایی شهر ساوه روز دوشنبه 17 آذر ماه به دلیل استمرار آلودگی هوا تعطیل اعلام شده و آموزش‌ها در بستر شاد برگزار می‌شود. حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره‌کل محیط‌زیست استان به عنوان دبیرخانه، جلسه این کارگروه تشکیل شد.

با توجه به تغییرات و نوسانات شدید شاخص‌های شهر ساوه و اعلام شرایط پایدار جوی از سوی اداره‌کل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص‌ها در این شهر ساوه علاوه بر مدارس ابتدایی مراکز پیش‌دبستانی و مهدهای کودک نیز تعطیل هستند.

موافقت با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر 2 سال و هچنین کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای، از مهمترین موارد تأکید شده در اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی است که باید به صورت ویژه به آنها توجه شود.

پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرک‌های صنعتی توسط اداره حفاظت محیط‌زیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت‌ کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری ساوه، از دیگر موارد تأکید شده در اطلاعیه فوق است.

همچنین پلیس راهور موظف است با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، برخورد شدید داشته باشد و در این خصوص اعمال قانون لازم را اجرایی کنند. از دیگر موارد تأکید شده در اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی است.

در اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی از عموم شهروندان به ویژه‌ گروه‌های سنی حساس علی‌الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار و ... درخواست شده است از ترددهای غیرضروری در فضای باز با جدیت خودداری کنند.

باید این نکته را در نظر داشت که در صورت ضرورت تردد در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا را جدی بگیرند. همچنین در این اطلاعیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز توصیه شده است.

لازم به ذکر است کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی به دلیل شرایط موجود، روزانه ساعت 17 تشکیل جلسه داده و تصمیمات این کارگروه در خصوص اعلام تعطیلی‌ها بر اساس تحلیل داده‌ها و نظریه کارشناسی تمامی اعضا اتخاذ می‌گردد.

ذکر این نکته ضروری است که یکی از ملاک‌های تصمیم‌گیری برای تعطیلی‌ها میانگین شاخص ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در تعداد بالاتر بوده و در این راستا بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم گیری برای تمامی شهر نیست.

