به گزارش ایلنا، علی لطفی به چگونگی فرایند اعلام این حادثه گازگرفتگی به اورژانس اشاره داشته و افزود: حوالی ساعت 18 امروز یکشنبه 16 آذر ماه گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت جمعی با گاز مونوکسیدکربن در یکی از باشگاه‌های ورزشی شهر کاریزنو به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس 115 اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله آمبولانس‌های اورژانس 115 از پایگاه‌های نصرآباد و کاریزنو به همراه اتوبوس‌آمبولانس تربت‌جام برای رسیدگی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند. تیم‌های عملیاتی پس از ارزیابی اولیه مصدومان، فرایند اکسیژن‌تراپی و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را اجرایی کردند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان تربت‌جام اظهار داشت: در این حادثه 15 نفر دچار علائم مسمومیت شده بودند که از این تعداد 3 مصدوم به بیمارستان سجادیه تربت‌جام منتقل شدند و 12 مصدوم دیگر به صورت سرپایی درمان شدند.

