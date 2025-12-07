سرپرست اورژانس علوم پزشکی تربتجام خبر داد:
مسمومیت 15 نفر در یک باشگاه ورزشی در تربتجام با گاز منوکسیدکربن
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان تربتجام به وقوع یک حادثه گازگرفتگی اشاره کرده و گفت: عصر امروز یکشنبه 16 آذر ماه 15 نفر در یک باشگاه ورزشی در شهر «کاریزنو» از توابع شهرستان تربتجام با گاز منوکسیدکربن مسموم شدند.
به گزارش ایلنا، علی لطفی به چگونگی فرایند اعلام این حادثه گازگرفتگی به اورژانس اشاره داشته و افزود: حوالی ساعت 18 امروز یکشنبه 16 آذر ماه گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت جمعی با گاز مونوکسیدکربن در یکی از باشگاههای ورزشی شهر کاریزنو به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس 115 اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله آمبولانسهای اورژانس 115 از پایگاههای نصرآباد و کاریزنو به همراه اتوبوسآمبولانس تربتجام برای رسیدگی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند. تیمهای عملیاتی پس از ارزیابی اولیه مصدومان، فرایند اکسیژنتراپی و اقدامات درمانی پیشبیمارستانی را اجرایی کردند.
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان تربتجام اظهار داشت: در این حادثه 15 نفر دچار علائم مسمومیت شده بودند که از این تعداد 3 مصدوم به بیمارستان سجادیه تربتجام منتقل شدند و 12 مصدوم دیگر به صورت سرپایی درمان شدند.