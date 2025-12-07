خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست اورژانس علوم پزشکی تربت‌جام خبر داد:

مسمومیت 15 نفر در یک باشگاه ورزشی در تربت‌جام با گاز منوکسیدکربن

مسمومیت 15 نفر در یک باشگاه ورزشی در تربت‌جام با گاز منوکسیدکربن
کد خبر : 1724340
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان تربت‌جام به وقوع یک حادثه گازگرفتگی اشاره کرده و گفت: عصر امروز یکشنبه 16 آذر ماه 15 نفر در یک باشگاه ورزشی در شهر «کاریزنو» از توابع شهرستان تربت‌جام با گاز منوکسیدکربن مسموم شدند.

به گزارش ایلنا، علی لطفی به چگونگی فرایند اعلام این حادثه گازگرفتگی به اورژانس اشاره داشته و افزود: حوالی ساعت 18 امروز یکشنبه 16 آذر ماه گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت جمعی با گاز مونوکسیدکربن در یکی از باشگاه‌های ورزشی شهر کاریزنو به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس 115 اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله آمبولانس‌های اورژانس 115 از پایگاه‌های نصرآباد و کاریزنو به همراه اتوبوس‌آمبولانس تربت‌جام برای رسیدگی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند. تیم‌های عملیاتی پس از ارزیابی اولیه مصدومان، فرایند اکسیژن‌تراپی و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را اجرایی کردند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان تربت‌جام اظهار داشت: در این حادثه 15 نفر دچار علائم مسمومیت شده بودند که از این تعداد 3 مصدوم به بیمارستان سجادیه تربت‌جام منتقل شدند و 12 مصدوم دیگر به صورت سرپایی درمان شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده