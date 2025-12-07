در پی انتشار خبری در فضای مجازی شهرستان باغملک مبنی بر حمله سگ های بلاصاحب به دو دانش‌آموز دختر در روستای بارانگرد، دقایقی پیش بهمن تامرادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان ضمن تکذیب این خبر، گفت: طی تماسی که ساعتی پیش با دهیار روستا و مدیران مدرسه داشتیم، این مطلعین عنوان داشتند که هیچ‌گونه حمله یا سگ گزیدگی صورت نگرفته و خبر از اساس کذب است و با منتشر کنندگان آن برخورد خواهیم کرد.

تامرادی افزود: روستای مذکور یک منطقه عشایری است و طبق آنچه مدیران مدرسه گزارش داده‌اند دو دانش‌آموز در مسیر مدرسه که از نزدیکی یک گله گوسفند می‌گذشتند به دلیل ترس از سگ گله، اقدام به دویدن می‌کنند که یکی از این دانش‌آموزان در حین دویدن زمین می خورد.

وی تصریح کرد: خواهشمندیم مردم به شایعات فضای مجازی توجهی نداشته باشند و اخبار را از طریق رسانه‌های رسمی دنبال کنند.

