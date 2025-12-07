با حضور معاون وزیر علوم؛
بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان آذربایجانغربی آغاز شد
بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان آذربایجانغربی با حضور معاون وزیر علوم بطور رسمی آغاز بکارکرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان آذربایجانغربی به همت پارک علم و فناوری استان،همزمان با هفته پژوهش و با حضور معاون علوم در تالار وحدت ارومیه آغاز بکار کرد.
حسن حیدری رئیس پارک علم و فناوری استان آذربایجانغربی در حاشیه برگزاری این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: در بیست و ششمین نمایشگاه فن بازار ۱۹ واحد از شرکتهای فناور و دانش بنیان پارک، ۶ شرکت خدماترسانی (شرکتهای کارگزار خدمات پشتیبانی)، ۹ دانشگاه از سراسر استان، ۵ دستگاه اجرایی از جمله شرکت توزیع برق و ورزش و جوانان و ۳ شرکت بخش خصوصی حضور دارند.
وی افزود:۳ غرفه تعاملی نیز در این دوره به همراه میز خدمت برای دریافت و گفت و گو درخصوص مشکلات واحدهای فناور و دانش بنیان ایجاد شده است.
حیدری ادامه داد: غرفه دانش آموز فناور نیز از غرفههای متفاوت این دوره از نمایشگاه است تا حضور دانش آموزان در این غرفه برای احصای نتایج مرتبط با کارآفرینی و نوآوری انجام و تدریس شود.
رییس پارک علم و فناوری استان، اضافه کرد: در این نمایشگاه ۷ محصول فناور و دانش بنیان در زمینههای خودرو، کشاورزی و پزشکی و ... رونمایی شد.
رئیس پارک علم و فناوری استان اضافه کرد: با استفاده از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، میتوان بسیاری از محصولات معرفی و شاهد اتفاقات بهتری در حوزه پژوهش و محصولات فناور و دانش بنیان باشیم.