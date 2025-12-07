خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس روابط‌عمومی پتروشیمی بوشهر خبر داد:

2 مصدوم در پی حادثه آتش‌سوزی در پتروشیمی بوشهر / فعالیت‌ها به حالت عادی بازگشته است

2 مصدوم در پی حادثه آتش‌سوزی در پتروشیمی بوشهر / فعالیت‌ها به حالت عادی بازگشته است
کد خبر : 1724330
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس روابط‌عمومی و امور فرهنگی پتروشیمی بوشهر گفت: حادثه آتش‌سوزی ناشی از نشتی در تیوب ترانسمیتر مسیر گاز این شرکت 2 مصدوم بر جای گذاشت. فعالیت‌های این مجتمع صنعتی پس از حادثه، به حالت عادی بازگشته است.

به گزارش ایلنا، محمد جواد قبادبیگی افزود: پی وقوع آتش‌سوزی که به علت نشتی در تیوب ترانسمیتر مسیر گاز رخ داد، تیم‌های تخصصی آتش‌نشانی و امدادی این مجتمع ظرف مدت 15 دقیقه با واکنش سریع و هماهنگ، حریق را مهار کردند.

وی ادامه داد: در این حادثه، 2 نفر از کارکنان پیمانکاری دچار مصدومیت شدند که هم‌اکنون تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند. پس از اطفای کامل حریق، تمامی بخش‌ها فعالیت عادی خود را از سر گرفته‌اند و ایمن‌سازی محل حادثه در دستور کار قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده