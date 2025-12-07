رئیس روابطعمومی پتروشیمی بوشهر خبر داد:
2 مصدوم در پی حادثه آتشسوزی در پتروشیمی بوشهر / فعالیتها به حالت عادی بازگشته است
رئیس روابطعمومی و امور فرهنگی پتروشیمی بوشهر گفت: حادثه آتشسوزی ناشی از نشتی در تیوب ترانسمیتر مسیر گاز این شرکت 2 مصدوم بر جای گذاشت. فعالیتهای این مجتمع صنعتی پس از حادثه، به حالت عادی بازگشته است.
به گزارش ایلنا، محمد جواد قبادبیگی افزود: پی وقوع آتشسوزی که به علت نشتی در تیوب ترانسمیتر مسیر گاز رخ داد، تیمهای تخصصی آتشنشانی و امدادی این مجتمع ظرف مدت 15 دقیقه با واکنش سریع و هماهنگ، حریق را مهار کردند.
وی ادامه داد: در این حادثه، 2 نفر از کارکنان پیمانکاری دچار مصدومیت شدند که هماکنون تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارند. پس از اطفای کامل حریق، تمامی بخشها فعالیت عادی خود را از سر گرفتهاند و ایمنسازی محل حادثه در دستور کار قرار گرفته است.