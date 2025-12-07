بر اساس مصوبه کارگروه سلامت ایلام:
مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و مدارس مقطع ابتدایی در روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه غیرحضوری شدند
بر اساس تصمیم کارگروه سلامت استانداری ایلام، مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و مدارس مقطع ابتدایی در روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه غیرحضوری شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، براساس مصوبه کارگروه سلامت استان و بهمنظور صیانت از سلامت دانشآموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، فعالیت مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و مدارس مقطع ابتدایی استان در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه بهصورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد گرفت.
فعالیت مدارس متوسطه اول و دوم، موسسات و مراکز آموزشی آزاد در این دو مقطع نیز به صورت حضوری خواهد بود.
تصمیم گیری برای نحوه فعالیت واحدهای آموزشی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته، فردا انجام خواهد گرفت.