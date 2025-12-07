اعلام نحوه مدیریت تعطیلی مدارس در شرایط شیوع آنفلوانزا

به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم شریفی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان یزد، به فرایند تصمیمات جدید اشاره داشته و افزود: بر اساس تصمیم جدید، مدیران مدارس با هماهنگی و مشورت شورای مدرسه و با توجه به دستورالعمل‌های دقیق و شاخص‌های مصوب، مجاز خواهند بود در صورت مواجهه با شرایط هشدار، نسبت به تعطیلی موقت کلاس‌ها یا تمامی مدرسه اقدام و آموزش را به شیوه غیرحضوری پیگیری کنند.

وی ادامه داد: این تصمیم بر پایه ماده 107 آیین‌نامه اجرایی مدارس اتخاذ شده است که مقرر می‌دارد در شرایطی که ادامه حضور دانش‌آموزان در کلاس یا مدرسه با خطر احتمالی همراه باشد، مدیر مدرسه موظف است با نظر کارشناسان مربوط و پس از موافقت اداره آموزش و پرورش، نسبت به غیرحضوری شدن یک یا چند کلاس یا تمامی مدرسه اقدام کند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تمهیدات لازم برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان را فراهم آورد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان به شاخص‌های تصمیم‌گیری در این حوزه اشاره کرده و اظهار داشت: دستورالعمل جدید اداره‌کل، با بهره‌گیری از تجارب ملی و بین‌المللی، شاخص‌های کمی و قابل اندازه‌گیری را برای تشخیص سطوح هشدار تعیین کرده است. در صورتی که در بازه زمانی 72 ساعت گذشته، بیش از 10 درصد دانش‌آموزان یک کلاس علایم بیماری واگیر نشان دهند، آن کلاس در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد.

شریفی تصریح کرد: اگر همزمان بیش از 30 درصد کلاس‌های یک مدرسه یا 30 درصد کادر آموزشی آن، به معیار هشدار کلاس برسند، وضعیت هشدار در سطح مدرسه اعلام می‌شود. در صورتی که بیش از 30 درصد مدارس یک شهرستان یا منطقه همزمان در وضعیت هشدار مدرسه قرار گیرند، موضوع باید بلافاصله در کمیته اضطرار یا ستاد مدیریت بحران استانداری مورد بررسی فوری قرار گیرد و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

وی به نحوه اجرا و تصمیم‌گیری در خصوص غیرحضوری شدن مدارس اشاره کرده و بیان داشت: شورای مدرسه متشکل از مدیر، نماینده معلمان، نماینده اولیا با توجه به شرایط خاص آموزشگاه از قبیل تراکم جمعیت کلاس‌ها، مساحت و فضای فیزیکی، وضعیت راهروها و سالن‌ها، امکانات و وضعیت بهداشتی مدرسه و همچنین امکان تهویه مناسب، باید ارزیابی لازم را به عمل آورد و در صورت لزوم، پیشنهاد برگزاری غیرحضوری کلاس‌ها را ارائه دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان به شرایط اجرایی شدن این تصمیمات اشاره داشته و تأکید کرد: این پیشنهاد پس از تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان و منطقه، قابلیت اجرایی خواهد داشت و آموزش در دوره غیرحضوری از طریق بستر رسمی شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) ادامه خواهد یافت. اطلاع‌رسانی این تصمیمات به اولیا و دانش‌آموزان باید به شکلی دقیق، شفاف و آرام‌بخش صورت پذیرد تا از ایجاد نگرانی بی‌مورد در بین خانواده‌ها جلوگیری شود.

شریفی به اهدافی که واگذاری اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ غیرحضوری شدن کلاس‌های درس در شرایط خاص شیوع بیماری‌های واگیردار به مدیران مدارس، با خود به همراه دارد اشاره کرده و ابراز داشت: این رویکرد جدید، ضمن افزایش انعطاف‌پذیری و سرعت عمل در مدیریت شرایط بحرانی، مسئولیت‌پذیری و نقش تصمیم‌گیری شورایی در مدارس را تقویت می‌کند. هدف نهایی، تضمین سلامت جامعه آموزش و پرورش در کنار تداوم جریان آموزش با کیفیت مناسب است.

