خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

غیرحضوری شدن تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان یزد تا پایان هفته

غیرحضوری شدن تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان یزد تا پایان هفته
کد خبر : 1724322
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد گفت: با توجه تصمیمات کارگروه آلودگی هوا و کمیته پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی با موضوع آنفلوانزا و به منظور پیشگیری از توسعه شیوع بیماری و کاهش تأثیرات آلاینده‌های جوی بر سلامت عمومی، مدارس و دانشگاه‌های این استان تا پایان هفته تعطیل هستند.

به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی افزود: بر این اساس فعالیت حضوری تمامی کلاس‌های مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم و همچنین دانشگاه‌های سراسر استان یزد از فردا دوشنبه 17 آذر ماه تا پنجشنبه 20 آذر ماه تعطیل بوده و آموزش‌ها به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی به راهکارهای کنترل بیماری از جمله توصیه به شستن دست‌ها با آب و صابون اشاره کرده و ادامه داد: از عموم شهروندان درخواست می‌شود برای حفظ سلامت خود دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند. شهروندان تا حد امکان از دست دادن اجتناب کنند و در صورت داشتن علایم سرماخوردگی از حضور در اجتماعات بپرهیزند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد اظهار داشت: استفاده از ماسک معمولی در بیماران به منظور پیشگیری از گسترش ویروس مؤثر است. از سالمندان و خانم‌های باردار و گروه‌های پرخطر مانند افراد دارای بیماری زمینه‌ای و دارای نقص ایمنی درخواست می‌شود رعایت اصول پیشگیری را رعایت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده