مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
غیرحضوری شدن تمامی مدارس و دانشگاههای استان یزد تا پایان هفته
مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد گفت: با توجه تصمیمات کارگروه آلودگی هوا و کمیته پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی با موضوع آنفلوانزا و به منظور پیشگیری از توسعه شیوع بیماری و کاهش تأثیرات آلایندههای جوی بر سلامت عمومی، مدارس و دانشگاههای این استان تا پایان هفته تعطیل هستند.
به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی افزود: بر این اساس فعالیت حضوری تمامی کلاسهای مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم و همچنین دانشگاههای سراسر استان یزد از فردا دوشنبه 17 آذر ماه تا پنجشنبه 20 آذر ماه تعطیل بوده و آموزشها به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
وی به راهکارهای کنترل بیماری از جمله توصیه به شستن دستها با آب و صابون اشاره کرده و ادامه داد: از عموم شهروندان درخواست میشود برای حفظ سلامت خود دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند. شهروندان تا حد امکان از دست دادن اجتناب کنند و در صورت داشتن علایم سرماخوردگی از حضور در اجتماعات بپرهیزند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد اظهار داشت: استفاده از ماسک معمولی در بیماران به منظور پیشگیری از گسترش ویروس مؤثر است. از سالمندان و خانمهای باردار و گروههای پرخطر مانند افراد دارای بیماری زمینهای و دارای نقص ایمنی درخواست میشود رعایت اصول پیشگیری را رعایت کنند.