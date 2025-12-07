به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی افزود: بر این اساس فعالیت حضوری تمامی کلاس‌های مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم و همچنین دانشگاه‌های سراسر استان یزد از فردا دوشنبه 17 آذر ماه تا پنجشنبه 20 آذر ماه تعطیل بوده و آموزش‌ها به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی به راهکارهای کنترل بیماری از جمله توصیه به شستن دست‌ها با آب و صابون اشاره کرده و ادامه داد: از عموم شهروندان درخواست می‌شود برای حفظ سلامت خود دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند. شهروندان تا حد امکان از دست دادن اجتناب کنند و در صورت داشتن علایم سرماخوردگی از حضور در اجتماعات بپرهیزند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد اظهار داشت: استفاده از ماسک معمولی در بیماران به منظور پیشگیری از گسترش ویروس مؤثر است. از سالمندان و خانم‌های باردار و گروه‌های پرخطر مانند افراد دارای بیماری زمینه‌ای و دارای نقص ایمنی درخواست می‌شود رعایت اصول پیشگیری را رعایت کنند.

