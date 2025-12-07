خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل مدیریت بحران استان خبر داد:

تعطیلی مهدهای کودک و پیش دبستانی‌های استان یزد تا پایان هفته / مادران شاغل می‌توانند با موافقت مدیر مربوطه دورکاری کنند

تعطیلی مهدهای کودک و پیش دبستانی‌های استان یزد تا پایان هفته / مادران شاغل می‌توانند با موافقت مدیر مربوطه دورکاری کنند
کد خبر : 1724317
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در خصوص وضعیت کاری مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها در این استان، گفت: مهدهای کودک و پیش دبستانی‌های استان تا پایان هفته تعطیل هستند. مادران دارای دانش آموز مقطع ابتدایی نیز می‌توانند با موافقت مدیر مربوطه به صورت دورکاری فعالیت کنند.

به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی افزود: به منظور حفظ سلامت خانواده‌ها و کنترل زنجیره انتقال بیماری، مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها استان یزد تا پایان هفته جاری تعطیل هستند و مادران شاغل می توانند از فردا تا پایان هفته با هماهنگی و موافقت مدیر مربوطه از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده