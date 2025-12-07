مدیرکل مدیریت بحران استان خبر داد:
تعطیلی مهدهای کودک و پیش دبستانیهای استان یزد تا پایان هفته / مادران شاغل میتوانند با موافقت مدیر مربوطه دورکاری کنند
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در خصوص وضعیت کاری مهدهای کودک و پیشدبستانیها در این استان، گفت: مهدهای کودک و پیش دبستانیهای استان تا پایان هفته تعطیل هستند. مادران دارای دانش آموز مقطع ابتدایی نیز میتوانند با موافقت مدیر مربوطه به صورت دورکاری فعالیت کنند.
به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی افزود: به منظور حفظ سلامت خانوادهها و کنترل زنجیره انتقال بیماری، مهدهای کودک و پیشدبستانیها استان یزد تا پایان هفته جاری تعطیل هستند و مادران شاغل می توانند از فردا تا پایان هفته با هماهنگی و موافقت مدیر مربوطه از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.