مدارس آذربایجان غربی تعطیل شد

به گزارش ایلنا، براساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی به دلیل شیوع بیماری آنفولانزا مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیش‌دبستانی، مدارس دولتی و غیردولتی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) روز دوشنبه ۱۷ آذر با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفولانزا و قطع زنجیره انتقال تعطیل و آموزش به صورت مجازی خواهد بود.

