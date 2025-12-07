به دلیل شیوع بیماری آنفولانزا؛
مدارس آذربایجان غربی تعطیل شد
به دلیل شیوع بیماری آنفولانزا مدارس آذربایجان غربی در تمامی مقاطع تحصیلی فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه تعطیل شد.
به گزارش ایلنا، براساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی به دلیل شیوع بیماری آنفولانزا مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیشدبستانی، مدارس دولتی و غیردولتی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) روز دوشنبه ۱۷ آذر با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفولانزا و قطع زنجیره انتقال تعطیل و آموزش به صورت مجازی خواهد بود.