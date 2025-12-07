به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز یکشنبه شانزدهم آذر ماه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: در اکثر شهرستان‌ها موضوع رودخانه از مسائل اصلی است و باید اعتباری مستقل برای لایروبی و پاکسازی آن‌ها تعیین شود تا هنگام بارندگی شاهد بحران نباشیم همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این زمینه ضروری است.

وی با اشاره به بارش‌های اخیر استان افزود: طی هفته‌های گذشته شاهد بارش نزولات آسمانی مناسبی بودیم و طبق پیش‌بینی‌ها در روزهای آتی نیز بارش‌ها با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

مجیدی با قدردانی از تشکیل ستاد بحران در اغلب شهرستان‌ها از دوم آذرماه تاکنون افزود: خوشبختانه آمادگی در سطح شهرستان‌ها برقرار است و از فرمانداران، معاونان و دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی استان که پیگیر موضوع هستند قدردانی می‌شود.

وی با تاکید بر آماده‌باش کامل همه نهادها گفت: از فردا بارندگی‌ها آغاز می‌شود و لازم است دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی پای کار باشند.

مجیدی افزود: در شرایط بحرانی وظیفه دستگاه‌ها قابل تفکیک نیست و حتی دستگاه‌هایی که در حوزه بحران فعال نیستند هم باید پای کار باشند.

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به اینکه ۶۴ درصد جمعیت استان شهرنشین است افزود: ۳۳ شهرداری استان باید در آماده‌باش کامل باشند و در روستاها نیز دهیاری‌ها از طریق بخشداران فعال شوند.

مجیدی با تاکید بر رفع نواقص سیستم‌ها آسیب دیده مخابراتی ادامه داد: راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در آمادگی کامل است و مخازن نمک و تجهیزات بازگشایی جاده‌ها نیز ذخیره‌سازی شده است.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود رسانه‌ها پیام‌های هشداری لازم را در دستور کار قرار دهند تا رانندگان با آمادگی کامل، زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی وارد جاده‌ها شوند.

وی همچنین با هشدار نسبت به احتمال ریزش کوه در مناطق کوهستانی، اظهار کرد: برخی روستاها سابقه ریزش سنگ و لغزش دارند و دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها باید این نقاط را دوباره رصد کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون عمرانی استاندار لرستان درخصوص اصلاح زیرساخت‌ها نیز گفت: در شرایط بحران فرصت کار اساسی وجود ندارد اما نقاط حادثه‌خیز، جوی‌ها، دیوارهای ساحلی و مسیرهای آب‌گرفتگی باید فورا پاکسازی شوند تا در فصل کار عمرانی با اختصاص اعتبارات مناسب اصلاح کامل انجام گیرد.

مجیدی با اشاره به ضرورت آمادگی پیمانکاران افزود: ماشین‌آلات عمرانی پیمانکاران نیز باید هنگام شرایط بحرانی در اختیار ستاد بحران قرار گیرد.

بنابر اعلام هواشناسی سامانه بارشی نسبتا قوی از فردا دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه هفته جاری با مخاطراتی چون اختلال در تردد جاده ای، آبگرفتگی معابر، رعد و برق و احتمال سیلاب در لرستان فعال خواهد شد.

