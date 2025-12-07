خبرگزاری کار ایران
رییس شورای شهر اصفهان:

احیای زاینده‌رود ضرورتی ملی برای ادامه حیات در فلات مرکزی ایران است

کد خبر : 1724298
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: احیای زاینده‌رود و برقراری جریان دائمی آب در این رودخانه، تنها مطالبه مردم این استان نیست، بلکه ضرورتی ملی برای ادامه حیات در فلات مرکزی ایران است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد نورصالحی روز یکشنبه در یکصد و نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: از آنجا که احیای رودخانه زاینده‌رود، اهمیت ملی دارد لذا هرگونه نگاه سطحی و خیال‌پردازانه به آن باید کنار گذاشته شود.

وی با بیان اینکه کشور به آرامش، وفاق، همدلی و هماهنگی نیاز دارد، اضافه کرد: مباحث مرتبط با مقوله آب باید با دقت و نگاه کارشناسی و در مسیر درست پیگیری شود.

رییس شورای شهر اصفهان با اشاره به اهمیت مدیریت موضوع آب خاطرنشان کرد: توصیه همیشگی رهبر معظم انقلاب، حمایت از دولت و رییس‌جمهور است و این توصیه پیش از هر چیز باید از سوی خود مسوولان دولتی رعایت شود.

نورصالحی تصریح کرد: مقامات نباید علیه سیاست‌های مُصوب دولت موضع‌گیری کنند یا نامه‌هایی بنویسند که برخلاف مصالح کشور باشد.

وی تصریح کرد: در روزهای اخیر شاهد انتشار نامه‌ای از سوی یکی از استانداران خطاب به رییس‌جمهور بودیم که در آن خواستار لغو طرحی ملی شده، اما این طرح بیش از ۲۰ سال سابقه دارد و همه مراحل قانونی خود را نیز طی کرده است.

رییس شورای شهر اصفهان با بیان‌اینکه پروژه «بهشت‌آباد» مانند پروژه «کوهرنگ ۳»، پیش از اجرا دارای تخصیص آب در مصوبات برای مناطق مختلف بوده است، افزود: درخواست لغو چنین طرحی نه‌تنها ساده‌انگارانه و فاقد مبنای کارشناسی است، بلکه با مصالح کشور هم مغایرت دارد.

