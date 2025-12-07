خبرگزاری کار ایران
غیرحضوری شدن همه مدارس گلستان در همه مقاطع در روزهای دوشنبه و سه شنبه

همه مدارس گلستان در همه مقاطع در روزهای دوشنبه و سه شنبه غیرحضوری شدند.

به گزارش ایلنای گلستان، با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر روند رو به رشد ابتلا به آنفلوآنزا در استان بر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران، با هدف گسست در زنجیره انتقال این بیماری، مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی و همه مدارس در همه مقاطع در ۱۴ شهرستان گلستان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۷ و ۱۸ آذر مجازی و غیرحضوری خواهد بود. 

با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا، رعایت نکات بهداشتی، تهویه مناسب محیط و رسیدگی به علائم اولیه بیماری ضروری است. 

گفتنی است مادران شاغل دارای فرزند مهد کودکی، پیش دبستانی و دبستانی در روزهای دوشنبه و سه شنبه به‌صورت دورکاری فعالیت می‌کنند.

