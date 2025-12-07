مسمومیت 7 نفر از اعضای یک خانواده با مونوکسیدکربن در خراسان شمالی

به گزارش ایلنا، تقی رحمتی افزود: در پی تماس با مرکز اورژانس و اعلام وقوع این حادثه گازگرفتگی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، 3 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان برای مراقبت‌های ویژه به بیمارستان رسول اکرم کلاله منتقل شدند.

وی ادامه داد: در بازه زمانی 48 ساعت گذشته 11 مورد مسمومیت با مونوکسیدکربن در استان گزارش شده است. متأسفانه با وجود توصیه‌های مکرر بر استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و اطمینان از سلامت دودکش‌ها و سیستم تهویه منازل، همچنان شاهد بروز موارد مسمومیت با این گاز بی‌بو و بی‌رنگ هستیم.

