سرپرست اورژانس علوم پزشکی استان خبر داد:
مسمومیت 7 نفر از اعضای یک خانواده با مونوکسیدکربن در خراسان شمالی
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی به وقوع حادثه گازگرفتگی و مسمومیت اعضای یک خانواده اشاره کرده و گفت: 7 نفر از اعضای یک خانواده در روستای بیدک از توابع شهرستان گرمه دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند.
به گزارش ایلنا، تقی رحمتی افزود: در پی تماس با مرکز اورژانس و اعلام وقوع این حادثه گازگرفتگی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، 3 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان برای مراقبتهای ویژه به بیمارستان رسول اکرم کلاله منتقل شدند.
وی ادامه داد: در بازه زمانی 48 ساعت گذشته 11 مورد مسمومیت با مونوکسیدکربن در استان گزارش شده است. متأسفانه با وجود توصیههای مکرر بر استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و اطمینان از سلامت دودکشها و سیستم تهویه منازل، همچنان شاهد بروز موارد مسمومیت با این گاز بیبو و بیرنگ هستیم.