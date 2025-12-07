به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های فارس از روز دوشنبه ۱۷آذر تا پایان هفته جاری به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

با‌توجه‌به شیوع بیماری آنفولانزا، عفونت حاد تنفسی و به‌منظور پیشگیری و کنترل طغیان آن در مراکز آموزشی و...، به استناد مصوبه ستاد مدیریت بحران استان برگزار شده در تاریخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٠٤ و موافقت استاندار فارس و رئیس شورای تامین استان، فعالیت دانشگاه‌ها، مدارس، بانوان شاغل و کارمندان دارای شرایط خاص و حساس برای روز‌های دوشنبه تاریخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٠٤ تا جمعه تاریخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٠٤ به شرح ذیل اعلام می‌شود:

‌١- فعالیت آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها به‌صورت آموزش مجازی انجام شود.

‌٢- بانوان دارای فرزند دانش‌آموز (مقاطع ابتدایی و متوسطه اول) و خردسال شاغل دردستگاه‌های اجرایی استان اعم از موسسات عمومی دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، می‌بایست به‌صورت دورکاری فعالیت خود را انجام دهند.

٣- کارمندان دارای بیماری خاص و زمینه‌‌ای، مشکلات ریوی، قلبی و مادران باردار به‌صورت دورکاری به انجام کار می‌پردازند.

‌٤- سایر کارمندان می‌بایست ضمن رعایت نکات بهداشتی (دارای پوشش ماسک) در محل کار حضور بهم رسانند.

