به منظور پیشگیری از همه‌گیری بیماری آنفولانزا؛

غیرحضوری شدن مدارس، دانشگاه‌های فارس از فردا ۱۷ آذر تا پایان هفته/ دورکاری مادران دارای فرزند محصل ابتدایی و متوسطه اول

غیرحضوری شدن مدارس، دانشگاه‌های فارس از فردا ۱۷ آذر تا پایان هفته/ دورکاری مادران دارای فرزند محصل ابتدایی و متوسطه اول
مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی استان فارس از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پنجشنبه۲۰ آذر 1404 به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های فارس از روز دوشنبه ۱۷آذر تا پایان هفته جاری به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

با‌توجه‌به شیوع بیماری آنفولانزا، عفونت حاد تنفسی و به‌منظور پیشگیری و کنترل طغیان آن در مراکز آموزشی و...، به استناد مصوبه ستاد مدیریت بحران استان برگزار شده در تاریخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٠٤ و موافقت استاندار فارس و رئیس شورای تامین استان، فعالیت دانشگاه‌ها، مدارس، بانوان شاغل و کارمندان دارای شرایط خاص و حساس برای روز‌های دوشنبه تاریخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٠٤ تا جمعه تاریخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٠٤ به شرح ذیل اعلام می‌شود:

‌١- فعالیت آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها به‌صورت آموزش مجازی انجام شود.

‌٢- بانوان دارای فرزند دانش‌آموز (مقاطع ابتدایی و متوسطه اول) و خردسال شاغل دردستگاه‌های اجرایی استان اعم از موسسات عمومی دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، می‌بایست به‌صورت دورکاری فعالیت خود را انجام دهند.

٣- کارمندان دارای بیماری خاص و زمینه‌‌ای، مشکلات ریوی، قلبی و مادران باردار به‌صورت دورکاری به انجام کار می‌پردازند.

‌٤- سایر کارمندان می‌بایست ضمن رعایت نکات بهداشتی (دارای پوشش ماسک) در محل کار حضور بهم رسانند.

