رئیس اتاق بازرگانی اراک:
سهم ایران از بازار بزرگ ازبکستان نباید کمتر از یک درصد باشد / سالها است که برای توسعه همکاریها تلاش میکنیم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: سهم ایران از بازار بزرگ همسایه شرقی خود یعنی ازبکستان نباید کمتر از یک درصد باشد. صادرات افغانستان به این کشور 2 برابر ایران است و این جایگاه شایسته ایران نیست. باید واقعیتها را پذیرفت و برای بهبود شرایط اقدامات جدی انجام داد. سالها است که برای توسعه همکاریها تلاش میکنیم و امروز نیز بر همان مسیر تأکید داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر بیکی در نشست مشترک فریدالدین نصریوف سفیر جمهوری ازبکستان در ایران با فعالان اقتصادی استان مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، افزود: متأسفانه گاهی در کشور ایران هماهنگیهای لازم در فرایند برنامههای پیش رو انجام نمیشود و حتی دعوتنامهها نیز در لحظات آخر تهیه میشود. این مسائل باید اصلاح شود تا تشکیلات بخش خصوصی تقویت گردد.
وی به تعیین کشور ازبکستان از سوی دولت به عنوان یکی از اولویتهای همکاری ایران در حوزه اوراسیا اشاره کرده و ادامه داد: رئیسجمهور دستور مشخصی برای تقویت روابط با این کشور صادر کرده است و مکلف به اجرای آن هستیم. با حمایت سفیر ازبکستان و تلاش بخش خصوصی، هدفگذاری افزایش تجارت از 500 میلیون دلار به 2 میلیارد دلار دستیافتنی است و باید در این راستا تمامی تلاشهای بکار گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اظهار داشت: در حوزه گردشگری ظرفیتهای عظیمی در منطقه وجود دارد. سال گذشته بر اساس آمارهای اعلام شده بیش از 20 میلیارد دلار درآمد گردشگری ثبت شده است. کشورهایی مانند ترکیه با 42 میلیارد دلار درآمد گردشگری نشان دادهاند که چگونه میتوان از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی استفاده کرد. ایران نیز باید از تجربه کشورهای موفق در این حوزه بهره بگیرد.
بیکی تصریح کرد: اتاق بازرگانی اراک در نظر دارد با همکاری سفارت ازبکستان پایگاه دائمی تجارت ایران را در این کشور ایجاد کند. پایگاهی که محل رفتوآمد تجار و مرکز ارتباطات اقتصادی 2 طرف خواهد بود. امکانات اولیه برای ایجاد این پایگاه تجارت دائمی در ازبکستان فراهم شده است و امیدواریم با ادامه همکاریها و همراهی سفارت، این پایگاه به زودی فعال شود و نقش مهمی در گسترش مبادلات تجاری 2 کشور ایفا کند.