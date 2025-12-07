غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاههای کرمانشاه در روز دوشنبه
مدارس و دانشگاههای استان کرمانشاه روز دوشنبه، ۱۷ آذر غیرحضوری خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان گفت: با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، بخش آموزشی دانشگاهها و مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها بهصورت غیرحضوری است.
حیدری افزود: با توجه به تعطیلی مهدهای کودک و پیشدبستانی، مادران شاغل دارای فرزند در این دو مقطع می توانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت کنند. همچنین مادران شاغل دارای فرزند ابتدایی نیز میتوانند با موافقت مدیر خود بصورت دورکاری فعالیت کنند.
به گفته حیدری، تعطیلی دانشگاهها صرفاً شامل کلاسهای درس است و فعالیتهای اداری و ستادی آنها طبق روال عادی برقرار است.