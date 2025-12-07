خبرگزاری کار ایران
مدیرکل امور مالیاتی البرز خبر داد:

آغاز عدم اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب‌های غیرالکترونیکی از دی‌ماه ۱۴۰۴ / پذیرش هزینه‌های کاغذی فقط تا اردیبهشت ۱۴۰۶

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز اعلام کرد: طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ اعتبار مالیاتی صورتحساب‌های غیرالکترونیکی در نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌شود و پذیرش هزینه‌های مستند به این صورتحساب‌ها نیز تنها تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۶ امکان‌پذیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، رضا برهانی‌نیا، مدیرکل امور مالیاتی استان البرز در جمع خبرنگاران با اشاره به بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی درباره نحوه پذیرش صورتحساب‌ها اظهار کرد: بر اساس قانون و اصلاحات اخیر، از تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۴ احتساب مالیات و عوارض خرید در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صرفاً بر اساس صورتحساب‌های الکترونیکی و با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به بند (غ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تغییر مهلت قانونی تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ افزود: با پایان این مهلت، صورتحساب‌های غیرالکترونیکی دیگر برای اعتبار مالیات بر ارزش افزوده قابل استناد نیست.

مدیرکل امور مالیاتی البرز درباره پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیز توضیح داد: مطابق ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی، سازمان امور مالیاتی از بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فقط هزینه‌هایی را به رسمیت خواهد شناخت که دارای صورتحساب الکترونیکی باشند.

وی با بیان اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا شده است، گفت: بر این اساس بیست ماه پس از آن، یعنی ۷ اردیبهشت ۱۴۰۶، آخرین مهلت پذیرش هزینه‌های مبتنی بر صورتحساب‌های غیرالکترونیکی محسوب می‌شود.

برهانی‌نیا تأکید کرد: مودیان باید هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام و استفاده از سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی اقدام کنند تا از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ با مشکل در فرایند رسیدگی مالیاتی مواجه نشوند.

