مصوبات کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوا برای هفدهم آذر؛
تعطیلی پیشدبستانی و مهدکودکها بجز طالقان و آسارا/ شیفت صبح مقطع ابتدایی غیرحضوری شد/ دورکاری ویژه مادرانی که دانشآموز ابتدایی دارند
رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از ادارهکل هواشناسی و ادارهکل حفاظت محیطزیست استان، برابر نظر کارشناسی ادارهکل هواشناسی استان البرز و محیط زیست، مدارس مقطع ابتدایی برای روز دوشنبه هفدهم آذر ماه در شیفت صبح غیرحضوری خواهد بود، همچنین مهدکودک و پیشدبستانیها نیز تعطیل خواهند بود. شهرستان طالقان و بخش آسارا از این مصوبات مستثنی هستند.
به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری، رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا ، با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاههای اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست و... تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی، انتظار میرود بخشی از آلایندهها در استان برای ساعات عصرگاهی روز دوشنبه هفدهم آذرماه کاهش یابد.
صفری تأکید کرد: با وجود این شرایط مدارس در شیف صبح مقطع ابتدایی برای روز دوشنبه هفدهم آذرماه غیرحضوری خواهند شد. در این میان شیفت عصر و مقاطع بالاتر اعم از متوسطه اول و دوم مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.
وی تصریح کرد: باتوجه به پیشبینیها طرح زوج و فرد فردا اعمال نخواهد شد.
وی افزود: همچنین توقف فعالیتهای عمرانی آلاینده و معادن شن و ماسه در ساعات بعداز ظهر آزاد است.
صفری از استقرار پایگاههای سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر استان مکلف شد پایگاههای سیار اورژانس و هلالاحمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.
این مقام مسئول استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.
صفری در پایان گفت: همه دستگاهها باید با جدیت وظایف تعیینشده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.