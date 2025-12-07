خبرگزاری کار ایران
فروش ۴ عدد سکه طلای تقلبی در رشت؛ ۲ نفر دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری دو کلاهبردار سابقه دار، حین فروش سکه‌های طلای تقلبی در بازار زرگران رشت خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ «عیسی روشن قلب» با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی برای ارتقاء امنیت و پیشگیری از وقوع جرایم در سطح جامعه، اظهار داشت: مردم می‌توانند با توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس و دقت در انجام معاملات از سودجویی کلاهبرداران و جاعلان جلوگیری کنند.

وی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر کلاهبرداری با شیوه فروش سکه طلا و دلار تقلبی، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۲ با حضور در بازار طلا فروشان رشت و انجام تحقیقات پلیسی نسبت به جمع‌آوری ادله و مستندات لازم اقدام کردند، افزود: دو متهم سابقه‌دار این پرونده شناسایی و طی یک عملیات نامحسوس دستگیر شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: این افراد در بازجویی‌های صورت گرفته، پس از مواجهه با مدارک، شواهد و مستندات به بزه انتسابی خود مبنی بر کلاهبرداری با شیوه فروش ۴ عدد سکه طلای تقلبی به مبلغ تقریبی ۵میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال اعتراف کردند.

سرهنگ روشن قلب در ادامه تصریح کرد: دو کلاهبردار ۴۱ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان از مردم خواست در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

