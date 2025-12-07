خبرگزاری کار ایران
بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در کرمانشاه

صحنه ارتکاب سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در کرمانشاه که منجر به قتل صاحب آن شد، با حضور دو متهم و بازپرس ویژه قتل دادسرای کرمانشاه بازسازی شد.

به گزارش خبرنگار  ایلنا از کرمانشاه، امیرحیدر محمدی بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، روز یکشنبه ۱۶ آذر، در حاشیه بازسازی صحنه ارتکاب این سرقت مسلحانه در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: ظهر روز پنجشنبه ۱۳ آبان گزارشی از وقوع یک فقره سرقت مسلحانه در یکی از طلافروشی‌های شهرک معلم کرمانشاه و قتل مغازه‌دار توسط یکی از دو سارق مسلح، اعلام وصول شد. 

وی افزود: بنا به اظهارات متهمین، آنها از حدود یک ماه قبل با طرح و نقشه قبلی این مغازه را به عنوان محل سرقت انتخاب کرده بودند و در راستای تحقق اقدام مجرمانه خود یک فقره سلاح غیرمجاز را به همراه مهمات و قطعات موثر آن تهیه می‌کنند. 

بازپرس ویژه قتل دادسرای کرمانشاه تصریح کرد: متهمین چند روزی محل مورد نظر برای سرقت را مورد پایش قرار می‌دهند و در روز حادثه با در نظر گرفتن خلوتی ظهر و تعطیلی بازار اقدام به سرقت مسلحانه از طلافروشی می‌کنند که با مقاومت مرحوم مجید مرادی صاحب این مغازه مواجه می‌شوند و یکی از متهمین با کلت کمری اقدام به قتل او می‌کند. 

وی اضافه کرد: متهمین با تلاش ویژه و پیگیری مامورین پلیس آگاهی ظرف کمتر از یک ساعت در خود شهر کرمانشاه دستگیر شدند و در همان لحظات اولیه به محل وقوع سرقت منتقل می‌شوند. 

محمدی با بیان اینکه متهمین توسط دستگاه قضایی تفهیم اتهام شده‌اند، عنوان کرد: هر دو متهم به اقدام مجرمانه خود اقرار کرده‌اند و تلاش دستگاه قضایی این است در سریع‌ترین زمان ممکن، با نهایت دقت و رعایت تشریفات دادرسی این پرونده را منجر به نتیجه کند. 

وی در ادامه در خصوص عناوین اتهامی متهمین نیز گفت: متهم «ج.ح» به عنوان شخص شلیک‌کننده به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم مجید مرادی، مشارکت در شروع به سرقت مسلحانه و مشارکت در حمل و نگهداری سلاح کلت کمری غیرمجاز و قطعات و مهمات غیرمجاز و متهم «ع.پ» نیز به اتهام مشارکت در شروع به سرقت مسلحانه مقرون به آزار و مشارکت در حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایجاد اختلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شده‌اند. 

بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه اضافه کرد: برای هر دو متهم قرار بازداشت موقت صادر شده و روانه زندان شده‌اند و هم‌اکنون تا کامل شدن تحقیقات و تکمیل پرونده در اختیار پلیس آگاهی استان هستند تا اگر پرونده زوایای پنهانی داشته باشد، مشخص شود. 

