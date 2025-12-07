بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، امیرحیدر محمدی بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، روز یکشنبه ۱۶ آذر، در حاشیه بازسازی صحنه ارتکاب این سرقت مسلحانه در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: ظهر روز پنجشنبه ۱۳ آبان گزارشی از وقوع یک فقره سرقت مسلحانه در یکی از طلافروشی‌های شهرک معلم کرمانشاه و قتل مغازه‌دار توسط یکی از دو سارق مسلح، اعلام وصول شد.

وی افزود: بنا به اظهارات متهمین، آنها از حدود یک ماه قبل با طرح و نقشه قبلی این مغازه را به عنوان محل سرقت انتخاب کرده بودند و در راستای تحقق اقدام مجرمانه خود یک فقره سلاح غیرمجاز را به همراه مهمات و قطعات موثر آن تهیه می‌کنند.

بازپرس ویژه قتل دادسرای کرمانشاه تصریح کرد: متهمین چند روزی محل مورد نظر برای سرقت را مورد پایش قرار می‌دهند و در روز حادثه با در نظر گرفتن خلوتی ظهر و تعطیلی بازار اقدام به سرقت مسلحانه از طلافروشی می‌کنند که با مقاومت مرحوم مجید مرادی صاحب این مغازه مواجه می‌شوند و یکی از متهمین با کلت کمری اقدام به قتل او می‌کند.

وی اضافه کرد: متهمین با تلاش ویژه و پیگیری مامورین پلیس آگاهی ظرف کمتر از یک ساعت در خود شهر کرمانشاه دستگیر شدند و در همان لحظات اولیه به محل وقوع سرقت منتقل می‌شوند.

محمدی با بیان اینکه متهمین توسط دستگاه قضایی تفهیم اتهام شده‌اند، عنوان کرد: هر دو متهم به اقدام مجرمانه خود اقرار کرده‌اند و تلاش دستگاه قضایی این است در سریع‌ترین زمان ممکن، با نهایت دقت و رعایت تشریفات دادرسی این پرونده را منجر به نتیجه کند.

وی در ادامه در خصوص عناوین اتهامی متهمین نیز گفت: متهم «ج.ح» به عنوان شخص شلیک‌کننده به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم مجید مرادی، مشارکت در شروع به سرقت مسلحانه و مشارکت در حمل و نگهداری سلاح کلت کمری غیرمجاز و قطعات و مهمات غیرمجاز و متهم «ع.پ» نیز به اتهام مشارکت در شروع به سرقت مسلحانه مقرون به آزار و مشارکت در حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایجاد اختلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شده‌اند.

بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه اضافه کرد: برای هر دو متهم قرار بازداشت موقت صادر شده و روانه زندان شده‌اند و هم‌اکنون تا کامل شدن تحقیقات و تکمیل پرونده در اختیار پلیس آگاهی استان هستند تا اگر پرونده زوایای پنهانی داشته باشد، مشخص شود.

