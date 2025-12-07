خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قتل جوان ۱۹ ساله گچسارانی و دستگیری پنج مظنون

قتل جوان ۱۹ ساله گچسارانی و دستگیری پنج مظنون
کد خبر : 1724154
لینک کوتاه کپی شد.

پنج مظنون به قتل جوان ۱۹ ساله در گچساران دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از گچساران، فرمانده انتظامی شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد با تایید این خبر، از وقوع قتل جوان ۱۹ ساله و دستگیر پنج مظنون در این رابطه خبرداد. 

"سرهنگ ارسلان خادمیان" در بیان جزئیات این خبر اظهارداشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری منجر به قتل در شامگاه یکشنبه شانزدهم آذرماه در یکی از محلات شهرستان گچساران، موضوع با هماهنگی قضایی بصورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ و پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت. 

وی افزود: ماموران با حضور در صحنه و بررسی های اولیه دریافتند چند جوان به علت اختلافات شخصی با مقتول درگیر و وی را با سلاح سرد به قتل رسانده اند. 

خادمیان گفت: پس از آغاز تحقیقات میدانی و بررسی سرنخ های اولیه، پنج نفر از مظنونین به قتل در این راستا شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر شدند. 

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران با اشاره به برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد و نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، شهرستان گچساران از شهرستان های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که با یاسوج مرکز این استان حدود 150 کیلومتر فاصله دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا