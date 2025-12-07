قتل جوان ۱۹ ساله گچسارانی و دستگیری پنج مظنون

به گزارش ایلنا از گچساران، فرمانده انتظامی شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد با تایید این خبر، از وقوع قتل جوان ۱۹ ساله و دستگیر پنج مظنون در این رابطه خبرداد.

"سرهنگ ارسلان خادمیان" در بیان جزئیات این خبر اظهارداشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری منجر به قتل در شامگاه یکشنبه شانزدهم آذرماه در یکی از محلات شهرستان گچساران، موضوع با هماهنگی قضایی بصورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ و پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با حضور در صحنه و بررسی های اولیه دریافتند چند جوان به علت اختلافات شخصی با مقتول درگیر و وی را با سلاح سرد به قتل رسانده اند.

خادمیان گفت: پس از آغاز تحقیقات میدانی و بررسی سرنخ های اولیه، پنج نفر از مظنونین به قتل در این راستا شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران با اشاره به برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد و نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، شهرستان گچساران از شهرستان های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که با یاسوج مرکز این استان حدود 150 کیلومتر فاصله دارد.

انتهای پیام/