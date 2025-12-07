آموزش غیرحضوری مدارس مازندران در روز ۱۷ آذر
به گزارش ایلنا، در پی تصمیم جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران استان برای قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوانزا و تکمیل دوره پنجروزه کمون بیماری، آموزش در مدارس استان روز دوشنبه ۱۷ آذرماه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود، اما روند آموزش در روزهای سهشنبه و چهارشنبه مورخ ۱۸ و ۱۹ آذرماه به روال عادی بازگشته و کلاسها بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.