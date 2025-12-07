خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آموزش غیرحضوری مدارس مازندران در روز ۱۷ آذر

آموزش غیرحضوری مدارس مازندران در روز ۱۷ آذر
کد خبر : 1724152
لینک کوتاه کپی شد.

ستاد مدیریت بحران استان باهدف قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوانزا و تکمیل دوره کمون بیماری، آموزش مدارس را در روز دوشنبه ۱۷ آذر غیرحضوری اعلام کرد؛ کلاس‌ها از سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ آذر طبق روال عادی حضوری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در پی تصمیم جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران استان برای قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوانزا و تکمیل دوره پنج‌روزه کمون بیماری، آموزش در مدارس استان روز دوشنبه ۱۷ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود، اما روند آموزش در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۸ و ۱۹ آذرماه به روال عادی بازگشته و کلاس‌ها به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا