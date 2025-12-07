بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا در چهارمحال و بختیاری جابه جا شد
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری از اقدامات مؤثر این ادارهکل در ارتقای ایمنی مسیرها و کیفیت خدمات ناوگان خبر داد و گفت: بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا از ابتدای سال جاری تاکنون در استان جابجا شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین مالکی امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: با هدف ارتقای ایمنی مسیرها و افزایش کیفیت خدمات ناوگان، اقدامات متنوعی در استان انجام شده که نتایج آن در جابجایی کالا و ارائه خدمات فنی مشهود است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا در استان جابجا و بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ برگ معاینه فنی برای ناوگان سبک و سنگین صادر شده است.
مالکی با تأکید بر توسعه پایدار حوزه حملونقل در استان گفت: ارتقای استاندارد ناوگان و ایمنی مسیرها نه تنها به رفاه شهروندان و رانندگان کمک میکند، بلکه بستری مناسب برای رشد اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی در بخش حملونقل فراهم میآورد.
وی در پایان تصریح کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان متعهد به ادامه برنامههای نظارتی و آموزشی برای ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات ناوگان است تا ضمن حفظ سلامت مسیرها، نقش مؤثری در توسعه پایدار استان ایفا کند.